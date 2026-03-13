HHO: Korenov napad na Milanovića je neprimjeren pritisak na suverenitet RH i uznemirava građane

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) reagirao je na izjave izraelskog veleposlanika Garyja Korena
"Premda smo često kritizirali predsjednika Milanovića zbog njegovih izjava i svjesni smo da njegove izjave nisu na razini demokratskih standarda, izraelsko traženje saveznika da prekinu svaki odnos s 'iranskim ubilačkim režimom', uključujući nedavne izjave izraelskog veleposlanika u kojima poziva Hrvatsku na prekid diplomatskih odnosa s Iranom i provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, zaista predstavljaju neprimjeren pritisak na suverenitet RH, ističe se u priopćenju HHO-a, koje potpisuje predsjednik Augustin Bašić.
HHO ističe kako Korenove izjave kako je Hrvatska suverena zemlja koja sama donosi odluke, a njegova je uloga da "objasni posljedice tih odluka", predstavljaju direktnu prijetnju posljedicama, što krši norme diplomatskog ponašanja i međunarodnog prava.
Korenove neutemeljene izjave pogoršavaju napetost
"Automatska osuda izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sa’ara i etiketiranje predsjednika Zorana Milanovića kao antisemita punog mržnje prema Izraelu nije u duhu konstruktivnog dijaloga temeljenog na međunarodnim standardima, već pogoršava napetosti i uznemiruje građane bez ikakvih utemeljenih dokaza", naglašava Bašić.
U priopćenju se dodaje i da pokretanje rata protiv Irana od Izraela i SAD-a, bez mandata Ujedinjenih naroda, bez iscrpljivanja diplomatskih kanala i unatoč upozorenjima o rizicima za regionalnu stabilnost, ide mimo ključnih principa međunarodnog prava.
"Kao organizacija posvećena ljudskim pravima, pozivamo sve strane na poštivanje UN rezolucija i hitno smirivanje sukoba kako bi se spriječile daljnje žrtve, a izraelskog veleposlanika i izraelske dužnosnike na poštivanje suvereniteta Republike Hrvatske", poručili su iz HHO-a.
