"Vjerojatno da jer ga čeka postupak zbog optužbi za zločinačko udruživanje, što je strašna optužba za jednog ministra. Gotovo je s radnog mjesta odveden u pritvor. I sam je rekao po izlasku iz pritvora da je uzeo "6+6" jer mora od nečega živjeti, što je objasnio činjenicom da bi mu posao bilo nemoguće pronaći. U to je vrijeme tek osumnjičen i tako je pričao, a sad ima tešku optužnicu kao teret, nezabilježenu u povijesti hrvatske politike. Imali smo i najviše političare koji su osuđivani, ali ovdje je dodatna kvalifikacija zločinačko udruživanje. Zato je taj cijeli splet okolnosti vrlo zloćudan. Mnogi su se upecali na nešto što je sada potpuno nevažno u ovom užasnom kolopletu činjenica, može li ili ne može operirati. A tu je udicu bacio premijer izjavom o tome da se tako nešto nije moglo zaboraviti kao što se ne zaboravlja ni voziti automobil. Je li se mijenjao zakon u parlamentu kako bi se Beroš zaposlio? To je pravo pitanje. Po mišljenju pravnika - jest", ističe Kosor i zaključuje da je Beroš imao posao u Saboru koji mu pripada.