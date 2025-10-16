bivša premijerka
Kosor: Lijepo je dobiti odlikovanje, ali ne kad ti ga daje država koja ne poštuje vladavinu prava
Bivša premijerka Jadranka Kosor, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je izbor sudaca Ustavnog suda i sve što se odvilo nakon dolaska na dužnost novog predsjednika Frane Staničića. No, nije propustila dati mišljenje o svemu što se događalo i oko zapošljavanja bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu.
"Ustavni sud je političko tijelo koje šalje važne političke poruke. Tako su se slale i prošle godine, koja je bila izborna. Ali, isto su se tako slale i nakon izbora, kad su se neki žalili. Zato dignitet USUD-a treba čuvati kao oko u glavi", kazala je Kosor pa se osvrnula na mađarsko odlikovanje Staničiću:
"Lijepo je dobiti odlikovanje, ali ne kad ti ga daje država koja ne poštuje vladavinu prava. U više aspekata, ali za Hrvatsku je najbitnije što ne poštuje europski uhidbeni nalog u slučaju Zsolta Hernadija. Mađarska to ignorira i zapravo nam se smije. O drugim slučajevima neću govoriti. Zato, svaki član Ustavnog suda, posebno predsjednik, mora paziti kakvu poruku šalje prema javnosti."
Staničić to opravdava kao priznanje njegovom znanstvenom radu.
"Mi pravnici po obrazovanju moramo biti branitelji Ustava, vladavine prava i pravne države."
Komentirala je način i vrijeme izbora predsjednika USUD-a.
"Priklanjam se onima koji smatraju da je trebalo pričekati da se izabere tri nova suca prije izbora. Činjenica da se petero članova nije složilo s takvim izborom nije zanemariva, oni su važni i cijenjeni stručnjaci pa njihovo mišljenje nešto znači. Time se otvorio niz pitanja i rasprava, ali već za mjesec dana se nitko neće sjećati, vjerujte mi. Na to i računaju mnogi u političkom protoru."
Hoće li se sjećati Vilija Beroša?
"Vjerojatno da jer ga čeka postupak zbog optužbi za zločinačko udruživanje, što je strašna optužba za jednog ministra. Gotovo je s radnog mjesta odveden u pritvor. I sam je rekao po izlasku iz pritvora da je uzeo "6+6" jer mora od nečega živjeti, što je objasnio činjenicom da bi mu posao bilo nemoguće pronaći. U to je vrijeme tek osumnjičen i tako je pričao, a sad ima tešku optužnicu kao teret, nezabilježenu u povijesti hrvatske politike. Imali smo i najviše političare koji su osuđivani, ali ovdje je dodatna kvalifikacija zločinačko udruživanje. Zato je taj cijeli splet okolnosti vrlo zloćudan. Mnogi su se upecali na nešto što je sada potpuno nevažno u ovom užasnom kolopletu činjenica, može li ili ne može operirati. A tu je udicu bacio premijer izjavom o tome da se tako nešto nije moglo zaboraviti kao što se ne zaboravlja ni voziti automobil. Je li se mijenjao zakon u parlamentu kako bi se Beroš zaposlio? To je pravo pitanje. Po mišljenju pravnika - jest", ističe Kosor i zaključuje da je Beroš imao posao u Saboru koji mu pripada.
Iz bolnice tvrde da je sve u smislu njegovog zapošljavanja po zakonu, ali ostaje pitanje etike i morala, smatra.
"Teško je za mene zamisliti da je netko najbolji kandidat, a ima tako tešku optužnicu na ramenima i da se u njoj spominje kao oštećena, bolnica u kojoj će se zaposliti."
Vladajući imaju sličan narativ, a to je da Beroš ima pravo raditi te da ni za što nije proglašen krivim.
"Da je njihov šef to osudio, onda bi i oni to osuđivali. Presumpcija nevinosti je ustavna i zakonska kategorija, ali za političare, otkad sam u politici, oduvijek je imala neko drugo značenje. Za političare zapravo, posebno u tako velikim stvarima, ne vrijedi."
Naglasila je Kosor da se zbog slučajeva kao Berošev izgubilo povjerenje u pravosuđe, ali i da su institucije namjerno oslabljene.
"Vidjeli smo to na primjeru pučke pravobraniteljice, koju su u Saboru napali nakon što je iznijela izvješće o stanju u državi. Govorila je o socijalnim problemima, siromaštvu, situaciji u zdravstvu, zatvorima... Nikad se nitko nije tako arogantno ponašao prema pravobraniteljici", zaključila je Jadranka Kosor.
