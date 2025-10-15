Oglas

šef ustavnog suda

Staničić i službeno primio odlikovanje Mađarske: "Jako sam ponosan"

N1 Info
15. lis. 2025. 12:25

Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić danas je primio državno odlikovanje Republike Mađarske.

"Ovo priznanje meni znači jako puno jer ono je priznanje mog znanstvenog i stručnog rada kao profesora prava, i uspjeha koji sam postigao na jednom međunardnom iskoraku iz Republike Hrvatske i suradnji s kolegama Mađarske, ali i drugih država koji čine srednjoeuropsku akademiju i jako sam ponosan što sam dobio ovo mađarsko odlikovanje", rekao je Staničić.

Komentirao je i je li, s obzirom na situaciju s Hrvatskom i Mađarskom, primjereno što je prihvatio ovo odlikovanje.

"Prije nego što sam prihvatio ovo odlikovanje, zatražili sam i dobili suglasnost predsjednika Republike Hrvatske tako da ne vidim da je nešto sporno", rekao je.

Odgovorio je i hoće li se izuzeti iz sporova s Mađarskom, kako predlažu neki pravni stručnjaci.

"O tome ćemo odlučivati ako se takva situacija pojavi i kako sjednica suda odluči tako će biti", zaključio je.

Frane Staničić

