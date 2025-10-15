Staničić i službeno primio odlikovanje Mađarske: "Jako sam ponosan"

"Ovo priznanje meni znači jako puno jer ono je priznanje mog znanstvenog i stručnog rada kao profesora prava, i uspjeha koji sam postigao na jednom međunardnom iskoraku iz Republike Hrvatske i suradnji s kolegama Mađarske, ali i drugih država koji čine srednjoeuropsku akademiju i jako sam ponosan što sam dobio ovo mađarsko odlikovanje", rekao je Staničić.