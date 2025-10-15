Staničić i službeno primio odlikovanje Mađarske: "Jako sam ponosan"

Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić danas je primio državno odlikovanje Republike Mađarske.
Oglas
"Ovo priznanje meni znači jako puno jer ono je priznanje mog znanstvenog i stručnog rada kao profesora prava, i uspjeha koji sam postigao na jednom međunardnom iskoraku iz Republike Hrvatske i suradnji s kolegama Mađarske, ali i drugih država koji čine srednjoeuropsku akademiju i jako sam ponosan što sam dobio ovo mađarsko odlikovanje", rekao je Staničić.
Komentirao je i je li, s obzirom na situaciju s Hrvatskom i Mađarskom, primjereno što je prihvatio ovo odlikovanje.
"Prije nego što sam prihvatio ovo odlikovanje, zatražili sam i dobili suglasnost predsjednika Republike Hrvatske tako da ne vidim da je nešto sporno", rekao je.
Odgovorio je i hoće li se izuzeti iz sporova s Mađarskom, kako predlažu neki pravni stručnjaci.
"O tome ćemo odlučivati ako se takva situacija pojavi i kako sjednica suda odluči tako će biti", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas