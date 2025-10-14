Ivana Šmit
Predsjednica HUBOL-a za N1 o povratku Beroša na posao: "Pitanje svih pitanja"
Predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) Ivana Šmit za N1 je komentirala jučerašnju izjavu premijera Andreja Plenkovića o zapošljavanju bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC-u Sestre milosrdnice.
"Premijer ima pravo na svoje mišljenje, kao i ministrica Hrstić i svi ostali građani RH-a. Koliko je ono ispravno ili nije, ostaje za raspravu. Osobno smatram da se vožnja bicikla, automobila, romobila i prakticiranje medicinskih vještina ne može uspoređivati. Osobito ne na ovakav banalan način.
Ono što mene zanima jest sljedeće: kako pravna služba KBC-a Sestre milosrdnice obrazlaže zapošljavanje osobe koja nije priložila uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak upravo zbog toga što se vodi kazneni postupak?
Znači li to da se na svaki natječaj u javnom zdravstvenom sustavu može primiti osobu protiv koje se vodi kazneni postupak i ta osoba može dobiti posao? Čemu onda uopće izdavanje ove potvrde? Čemu zapravo onda bilo kakvi dokumenti koje osoba predaje u sklopu natječaja za posao? To je pitanje svih pitanja...", stoji u odgovoru za N1.
