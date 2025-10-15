Pravni stručnjak: Čak i da Staničić nije predsjednik Ustavnog suda, mađarsko odlikovanje bilo bi problematično

"Po zakonu, predsjednik mora dati odobrenje svakom državljaninu Republike Hrvatske prije nego li taj državljanin ili državljanka primi odlikovanje strane države. Taj preduvjet moramo ispuniti i vi i ja, bilo tko, prije nego primi strano odlikovanje. To ne znači da odlikovanje samo po sebi nije prijeporno iz gledišta funkcije Ustavnog suda. Predsjednik Republike ne bi smio uvjetovati odlikovanja svojim razmišljanjima o poziciji Ustavnog suda. Svrha te odredbe jest da šef države, kao jedno od tijela zaduženih za vanjsku politiku, može stopirati odlikovanje koje bi bilo u rastojanju s hrvatskom vanjskom politikom", kaže ustavni stručnjak Matija Miloš pa dodaje: