Plenković o oporbi: Goli su, na njima nema odjela, košulje ni gaća

"Slijedit će glasovanje, ako oporba ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka - žele opstrukciju rada Ustavnog suda. Ne samo da ne žele da se izaberu ova tri kandidata, nego ne žele da se ljudi, koji su oni predložili prije godinu i pol dana unutar Ustavnog suda, izaberu u vijeća od po tri suca zbog čega se paralizira rad Ustavnog suda. Ako me pitate kao pravnika i kao predsjednika Vlade, Ustavni sud gotovo i da ne postoji, za to nije kriva parlamentarna većina nego politika opozicije. To je ogromna težina i nedogovornost oporbe, to je čista i namjerna opstrukcija, ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao. Točno se vidi tko je tko."