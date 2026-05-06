Plenković o oporbi: Goli su, na njima nema odjela, košulje ni gaća

U povodu Dana grada Splita i blagdana svetog Dujma, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split održala se se svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, kojoj je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
Andrej Plenković je nakon sjednice dao izjavu za medije i komentirao izbor sudaca Ustavnog suda: "To je ozbiljna sramota. Postojala je politička volja od strane oporbe da se izbor ne dogodi. Bilo je jasno da su kandidati prihvatljivi, a onda se stvar izokrenula. Kada je istekao rok od 12. travnja i kada su tri suca prestala biti suci Ustavnog suda pokrenuli smo inicijativu i na Odboru za Ustav i na Odboru za pravosuđe, dali pozitivno mišljenje za kandidate za Vrhovni sud, predložili troje kandidata za Ustavni sud."
"Oporba želi opstrukciju Ustavnog suda"
"Slijedit će glasovanje, ako oporba ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka - žele opstrukciju rada Ustavnog suda. Ne samo da ne žele da se izaberu ova tri kandidata, nego ne žele da se ljudi, koji su oni predložili prije godinu i pol dana unutar Ustavnog suda, izaberu u vijeća od po tri suca zbog čega se paralizira rad Ustavnog suda. Ako me pitate kao pravnika i kao predsjednika Vlade, Ustavni sud gotovo i da ne postoji, za to nije kriva parlamentarna većina nego politika opozicije. To je ogromna težina i nedogovornost oporbe, to je čista i namjerna opstrukcija, ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao. Točno se vidi tko je tko."
"Zamjena teza da mi nešto opstruiramo i blokiramo, koju su koristili, sada je ogoljena do kosti - oni su goli, na njima nema ni odjela, majice, košulje ni gaća, to je čista opstrukcija, namjerno", dodao je.
