Marković o događajima u Splitu 10. travnja: Preporučam Plenkoviću da pogleda izjave Ante Sanadera. Veličala se NDH,a ne murali!

Proslavio se 10. travanj, upalile su se baklje, ni manje ni više nego u 19.41, dakle vrlo jasno se aludira da se na taj dan slavi NDH. Njegovo relativiziranje i opravdavanje cijelog događaja podlijeganje je najnižim strastima. Kad se to kritiziralo, krenulo je: vi ne volite Hrvatsku, vi niste Hrvati, i to je ono što je HDZ kao ideološki okvir kroz 10 godina uspio stvoriti, a to je da dvostruke konotacije prikaže kao nešto domoljubno i hrvatsko, iako to nije ništa drugo nego veličanje ustaštva. Ovo što danas imamo jest ustaška verzija HDZ-a kojoj je normalno da se 10. travnja veliča NDH, i to u Splitu, koji nije ni bio u okviru te NDH.