Kraj karijesa? Novi gel “popravlja nepopravljive” zube

Pionirski tretman koji bi se mogao pojaviti na tržištu sljedeće godine mogao bi ponuditi spas osobama koje pate od karijesa.
Gel na bazi proteina
Znanstvenici sa Sveučilišta u Nottinghamu, u suradnji s istraživačima diljem svijeta, razvili su novi gel koji može popraviti i regenerirati oštećenu zubnu caklinu.
Istraživači ističu da trenutno ne postoji rješenje koje može učinkovito ponovno izrasti caklinu – problem povezan sa stomatološkim poteškoćama koje pogađaju gotovo polovicu svjetske populacije i godišnje uzrokuju trošak od oko 544 milijarde dolara.
Prema profesoru Álvaru Mati, predstojniku Katedre za biomedicinsko inženjerstvo i biomaterijale, novi gel na bazi proteina „siguran je, može se jednostavno i brzo primijeniti te je skalabilan", prenosi Independent.
Kako funkcionira "čarobni" gel?
Gel se može nanositi na zube na sličan način kao što stomatolozi trenutno koriste fluoridne tretmane kako bi spriječili pogoršanje problema — postupak traje samo nekoliko minuta i ne zahtijeva kirurški zahvat.
Researchers at the University of Nottingham in the UK have developed a groundbreaking protein-based gel that leverages calcium and phosphate ions—naturally abundant in human saliva—to repair and regenerate damaged tooth enamel.— Massimo (@Rainmaker1973) November 5, 2025
This innovation, detailed in a study published on… pic.twitter.com/Rkr72ZUeQd
„Također, tehnologija je vrlo svestrana, što otvara mogućnost primjene u različitim vrstama proizvoda koji mogu pomoći pacijentima svih dobi koji pate od različitih dentalnih problema povezanih s gubitkom cakline i izloženim dentinom“, rekao je Mata.
„Taj smo proces započeli s našim start-upom Mintech-Bio i nadamo se da ćemo imati prvi proizvod već sljedeće godine; ova bi inovacija uskoro mogla pomoći pacijentima diljem svijeta.“
Gel oponaša prirodne proteine
Gel djeluje tako što oponaša prirodne proteine koji upravljaju rastom cakline u ranom djetinjstvu.
Kada se nanese, stvara čvrst sloj koji popunjava rupe i pukotine u zubima. Zatim koristi kalcij i fosfatne ione iz sline kako bi potaknuo kontrolirani rast novog minerala, čime obnavlja strukturu i svojstva zdrave cakline.
Dr. Abshar Hasan, poslijedoktorski istraživač i glavni autor studije, objasnio je da kada se gel nanese na demineraliziranu ili erodiranu caklinu ili izloženi dentin, „potakne rast kristala na integriran i organiziran način, obnavljajući arhitekturu naše prirodne, zdrave cakline“.
„Testirali smo mehanička svojstva tih regeneriranih tkiva u uvjetima koji oponašaju ‘stvarne situacije’ kao što su četkanje zubi, žvakanje i izloženost kiselim namirnicama, i otkrili da se regenerirana caklina ponaša jednako kao zdrava“, dodao je.
Gel su razvili znanstvenici sa Sveučilišta u Nottinghamu, sa Škole farmacije i Odjela za kemijsko i okolišno inženjerstvo, u suradnji s međunarodnim timom istraživača.
