Stručnjaci sasjekli vladine antiinflacijske mjere: Ne dotiču se uzroka inflacije, neke je i potiču

Asistentica na Katedri za organizaciju i menadžment Milka Rimac Bilušić rekla je da se ne postavlja pitanje jesu li antiinflacijske mjere potrebne, nego kakve one trebaju biti. "Dio samih mjera može, doduše, ublažiti posljedice inflacije i olakšati građanima u nekom kratkom roku. U dugom roku to će u konačnici ipak netko morati platiti“, rekla je, istaknuvši da se mjere ne dotiču samog uzroka inflacije.