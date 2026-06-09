Ahmetović: Novim antiinflacijskim paketom siromašniji će "potonuti na dno"

Dragana Jeckov (Klub SDSS-a) problematizirala je uvoz hrane upozorivši da je naš vanjski trgovački deficit u razmjeni poljoprivrednih proizvoda prošle godine dosegnuo tri milijarde eura što je više od 3 posto BDP-a. Navela je da je u odnosu na 2013. godinu, kada smo ušli u EU, taj deficit gotovo utrostručio. Posebice zabrinjavajućim smatra rast deficita u sektoru voća i povrća koji je povećan sa 205 milijuna na više od 500 milijuna eura godišnje.