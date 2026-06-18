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Krešimir Rotim priznao krivnju u aferi Mikroskopi, osuđen na rad za opće dobro
Poznati neurokirurg Krešimir Rotim priznao je krivnju u aferi Mikroskopi te je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na deset mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.
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Rotim je s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) sklopio sporazum o priznanju krivnje, koji je danas i formalno potvrđen na sudu. Prema riječima njegova odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića, novčana kazna od 100.000 eura već je u cijelosti podmirena.
Osim osobne kazne, novčanom kaznom od 50.000 eura kažnjena je i Rotimova poliklinika Neurospine, a i taj je iznos već plaćen, piše novinarka Ivana Jakelić za Večernji list.
Rotim je tako postao još jedan od optuženika koji su priznali krivnju u slučaju poznatom kao afera Mikroskopi. Prije njega nagodbe s tužiteljstvom sklopili su poduzetnik Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač te srbijanski poduzetnik Saša Pozder.
Nikola Petrač je svoju kaznu već odslužio, Novica Petrač iz zatvora treba izaći u kolovozu a Hrvoje Petrač i Pozder opetovano traže odgodu odlaska na izdržavanje kazne zbog zdravstvenih problema.
Na priznanje krivnje se još nisu odlučili Vili Beroš,Tomo Pavić i Goran Roić, a optužnica u odnosu na njih još nije potvrđena.
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