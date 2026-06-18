Krešimir Rotim priznao krivnju u aferi Mikroskopi, osuđen na rad za opće dobro

Rotim je s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) sklopio sporazum o priznanju krivnje, koji je danas i formalno potvrđen na sudu. Prema riječima njegova odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića, novčana kazna od 100.000 eura već je u cijelosti podmirena.