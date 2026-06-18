Konačno objavljena presuda Vrhovnog suda o kreditima u "švicarcima"

Patrik Macek/PIXSELL

Vrhovni sud odlučio je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice proizašle iz ništetnih ugovornih odredbi, ali imaju pravo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. godine.

Podijeli

Oglas

Kamate se obračunavaju od sklapanja ugovora do konverzije i ne umanjuju se za iznos preplate utvrđen tijekom postupka konverzije.

Odluku je donijelo prošireno vijeće Vrhovnog suda, uz tri izdvojena mišljenja koja kritiziraju stav većine.

Izgubili pravo na povrat glavnice

Sud je zaključio da korisnicima konvertiranih kredita ne pripada naknada po osnovi ništetnosti odredbi o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli, već samo pravo na zatezne kamate, piše novinar Indexa Ilko Ćimić.

Presuda je bila dugo očekivana jer su hrvatski sudovi dosad donosili različite odluke u sličnim predmetima.

Dok je bankarski sektor zagovarao priznanje samo kamata, Udruga Franak tvrdila je da potrošačima pripada i povrat glavnice.