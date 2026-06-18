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Ponuda kakva se rijetko viđa: Ugovor na neodređeno, 5000 eura dobrodošlice i osiguran smještaj

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N1 Info
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18. lip. 2026. 13:08
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eurozona
Unsplash/Ilustracija

Nedostatak zdravstvenog kadra i dalje je jedan od najvećih izazova hrvatskog sustava socijalne skrbi, a Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici odlučio je privući nove zaposlenike neuobičajeno izdašnim pogodnostima.

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Ustanova traži četiri medicinske sestre ili medicinska tehničara te odmah nudi ugovor na neodređeno i jednokratnu isplatu od 5000 eura.

Kandidatima izvan Primorsko-goranske županije osiguran je i smještaj u apartmanu u vlasništvu Centra ili subvencija od 400 eura mjesečno za najam, javlja Dnevnik.hr.

Koji su uvjeti za rad u Fortici?

Kako bi ostvarili pravo na stimulaciju, zaposlenici se obvezuju raditi u Fortici najmanje pet godina. Od kandidata se traži odgovarajuće obrazovanje, važeća licencija Hrvatske komore medicinskih sestara te vozačka dozvola.

Centar Fortica djeluje u sustavu Primorsko-goranske županije i pruža usluge skrbi, rehabilitacije i podrške djeci s teškoćama u razvoju te odraslim osobama s invaliditetom.

U ustanovi poručuju da traže motivirane i odgovorne djelatnike koji žele graditi karijeru u stabilnom i poticajnom okruženju.

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