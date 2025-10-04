Kronični nedostatak domova za starije: Koliko će porasti cijena smještaja?

Pixabay/Ilustracija

U Hrvatskoj je registrirano 670 ustanova koje pružaju smještaj starijim osobama. Tri su doma u vlasništvu države, u koja se mogu smjestiti 204 korisnika, 45 ih je u vlasništvu županija i gradova, i imaju malo više od 11 tisuća mjesta, a čak 622 privatna su doma s gotovo 20 tisuća mjesta.

Podijeli

Oglas

No, potrebe su mnogo veće - Vlada je osigurala sredstva za izgradnju 18 novih centara za starije, s kapacitetom od 1849 mjesta. Trebali bi biti završeni do kraja sljedeće godine, piše HRT.

Ovih dana najavljeno je i novo poskupljenje smještaja. U nekim županijama čak i za 60 posto. Na gradilištu budućeg Centra za starije osobe u Velikoj Gorici radi se punom parom.

Od iduće godine ovdje će stalni smještaj naći 102 umirovljenika, a za one koji nisu u domu, Centar će nuditi dodatne usluge.

"Više od 500 umirovljenika će na dnevnoj bazi moći dolaziti ovdje. Na obrok, na društvene neke aktivnosti koje oni žele prilagoditi svojoj dobi, po liječničku skrb, po psihološku pomoć", ističe Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice.

Umirovljenicima prijeti novo poskupljenje smještaja

A sadašnji korisnici domova za starije ovih se dana bave pitanjem - hoće li i koliko porasti cijena smještaja?

"Ja sama plaćam i zasad je bilo OK, ali normalno da se bojim poskupljenja", kazala je Dragica Kukolja, umirovljenica, Zagreb.

U Domu za starije osobe u Sisku - više cijene. Tako će novi korisnici za smještaj izdvajati od 780 do 1333 eura, ovisno o kategoriji.

Postojeći korisnici do početka iduće godine, kada će nove cijene početi vrijediti za sve - plaćat će smještaj po staroj cijeni od 520 do 880 eura, koju dijelom sufinancira županija.

"Sve je skupo, mi razumijemo da je sve skupo, ja neću imati dosta, ali ne znam", kaže Ana Zetin, umirovljenica, Sisak.

"Razlozi za povećanje cijena su znatno povećano troškovi poslovanja. Tu prije svega mislim na znatno povećanje plaća i ostalih materijalnih prava radnika, ali isto tako povećanje cijena hrane, energenata", govori Ivor Borovnjak, ravnatelj Doma za starije osobe Sisak. I u Šibeniku od iduće godine najvjerojatnije nove cijene.

"Kad napravimo postupke javne nabave, zasigurno nekih 20-ak posto, bit ćemo točniji, ali zasigurno negdje oko 20 posto će se vrtjeti povećanje", kaže Luka Kuvač, ravnatelj Doma za starije osobe "Cvjetni dom" Šibenik.

"Sada plaćam 583 eura, a imam 600 eura penzije", rekla je Rajka Aras, umirovljenica, Šibenik.

U Zagrebu i Slavonskom Bordu - cijene domova zasad ostaju iste.ž

"Cijene definira naš osnivač grad Zagreb i one nisu dizane od 2018. godine. U ovom trenutku nemamo informaciju o mogućem podizanju cijena", kaže Jelena Mihelj, ravnateljica Doma za starije osobe Dubrava, Zagreb.

"Određene korekcije moguće da dođu, ali zasad kako sad stvari stoje ne", kaže Ivica Alilović, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod.

Mjesto u domu čeka se godinama

U resornom ministarstvu napominju da su u ovoj godini za 16 posto povećana financijska sredstva koja se prosljeđuju osnivačima domova - gradovima i županijama.

"Mi ćemo sasvim sigurno definiranjem novih cijena, koje mi plaćamo za korisnike putem sustava socijalne skrbi povećati te iznose koje onda plaćamo županijskim domovima, ali pozivamo zaista da ne dolazi do takvih enormnih poskupljenja", rekao je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Na mjesto u domu čeka se godinama, a već sada većina korisnika bez pomoći obitelji ne može pokriti troškove smještaja.