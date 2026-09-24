dva poljoprivredna pravilnika
Kupujete meso u trgovinama? Stiže važna promjena
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je u četvrtak dva nova akta iz sektora poljoprivrede uoči njihova upućivanja u postupak javnog savjetovanja.
Oglas
Riječ je o nacrtu prijedloga pravilnika o provedbi Programa potpore za provedbu jesenske sjetve u 2026. i nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani.
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić kazao je na konferenciji za novinare kako je riječ o dva važna akta namijenjena za pomoć poljoprivrednicima i potrošačima.
Nacrt prijedloga pravilnika o provedbi Programa potpore za provedbu jesenske sjetve u 2026. dovest će do isplate sredstava ratarima. Program je vrijedan 10 milijuna eura, a potpora bi iznosila najviše 70 eura po hektaru, za najmanje jedan i najviše 50 hektara po korisniku.
Potpora je namijenjena proizvođačima ozime pšenice, ječma, zobi, tritikalea (hibrida nastalog križanjem pšenice i raži, op.ur.) i raži te pravog pira, stočnog graška, ozime grahorice i uljane repice.
Kako ostvariti pravo na potporu?
Kako bi ostvarili pravo na potporu, proizvođači moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i imati podnesen Jedinstveni zahtjev za 2026. za površine na kojima uzgajaju prihvatljive kulture. Prijedlogom se nastoje ublažiti posljedice povećanih troškova proizvodnje i tržišnih poremećaja te očuvati domaća ratarska proizvodnja. Nakon objave javnog poziva, zahtjevi za potporu podnosit će se putem AGRONET-a.
"Znamo s kakvim se troškovima naši ratari danas nose. Gorivo, gnojivo, sjeme i drugi inputi su skupi, tržište je nestabilno, a ni vrijeme nas ne štedi. Zato reagiramo i pomažemo našim proizvođačima da nastave proizvodnju”, rekao je Vlajčić.
Predstavljen je i prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani. Njime se predviđa da podatak o podrijetlu nepretpakiranog goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa te mesa peradi u maloprodaji bude naveden neposredno uz meso na koje se odnosi. Slova kojima je podatak istaknut morala bi biti najmanje jednake veličine kao brojevi i drugi znakovi kojima je iskazana cijena.
Predloženim izmjenama potrošačima se želi omogućiti da pri kupnji lakše uoče podrijetlo mesa.
"Podrijetlo nezapakiranog mesa već se mora označavati. Ono što sada mijenjamo jest da ta informacija mora biti neposredno uz meso na koje se odnosi, a slova moraju biti najmanje jednako velika kao oznaka cijene. To je važno jer želimo da čovjek koji dođe u trgovinu odmah vidi što kupuje i odakle to meso dolazi”, rekao je Vlajčić.
Nepretpakirana (ili nezapakirana) hrana je ona koja se stavlja na tržište, a da nije prethodno pakirana, ili se pakira na prodajnom mjestu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas