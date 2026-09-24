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VIDEO / Masovna tučnjava pred kafićem. Gradonačelnik: Ovo još nisam doživio
Stanovnici Postojne već godinama trpe noćnu buku nakon zabava u lokalu Music cafe, no nakon posljednjeg incidenta, koji je prerastao u masovnu tučnjavu, traže da se nešto poduzme.
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U lokalu Music cafe u Tržaškoj ulici u Postojni svakog se mjeseca održavaju zabave koje se nakon zatvaranja lokala sele na ulicu. Prošle subote situacija je eskalirala u masovnu tučnjavu, zbog čega je intervenirala i policija.
Snimke s Tržaške ulice ispred lokala u središtu Postojne prikazuju mlade kako viču, tuku se i uništavaju inventar u okolici. Snimke je pogledao i postojnski gradonačelnik Igor Marentič, piše RTV Slovenija.
"Ne, toga još nisam doživio. Ne sjećam se da sam vidio nešto slično u gradu Postojni", rekao je Marentič.
Stanovnici: Dosta nam je, noću godinama trpimo buku
Stanovnici već godinama trpe noćnu buku, ali sada kažu da im je dosta. Navode da je oštećeno previše njihovih automobila te da su zbog alkoholiziranih mladih ispred lokala previše puta morali intervenirati i hitna pomoć.
Posljednjih mjeseci sve dokumentiraju, a snimke predaju policiji. Pred kamerama ne žele govoriti jer se, kako navode, boje posljedica.
"Primili smo dva dopisa stanovnika iz neposredne blizine. Znam i da je policija u prošlosti već postupala zbog događaja u lokalu", rekao je gradonačelnik.
Policija je u subotu stigla oko 1.30 sati, nakon čega su se mladi razbježali. Na mjestu događaja ostao je samo 22-godišnjak s lakšim ozljedama. Policija provjerava sumnju na počinjenje kaznenih djela prijetnje i nasilničkog ponašanja.
Službeno radno vrijeme lokala je do 22 sata, dok jednom mjesečno može raditi do dva sata ujutro. Tržišni inspektori proveli su više nadzora, prvi još 2022. godine. Samo su u jednom slučaju utvrdili kršenje propisa te izdali upozorenje.
Šef lokala: Događaji na ulici nisu povezani s nama
U Općini će razmotriti kako će lokal ubuduće raditi. Stanovnici ih na probleme upozoravaju još od svibnja i pozivaju na poduzimanje mjera, no dosad se, tvrde, ništa nije dogodilo.
Gradonačelnik je danas za televiziju i radio najavio moguće promjene radnog vremena.
"Nakon ovog posljednjeg događaja ponovno smo razmotrili situaciju i u Općini odlučili da ćemo ozbiljno razmisliti o izdavanju dozvole za rad u kasne sate. Do jedanaest, možda do ponoći, a više od toga ubuduće vjerojatno ne", rekao je.
Voditelj lokala nije želio govoriti pred kamerama, ali je za RTV Slovenija rekao da događaji na ulici nisu povezani s njima. Vlasnik je pak rekao da se trude spriječiti neugodnosti, no nije poznato na koji način to čine.
Stanovnici smatraju da mjesečne zabave privlače određenu klijentelu koja potom stvara probleme. Sada očekuju da će gradonačelnik održati obećanje i nadaju se da će Općina skratiti radno vrijeme lokala za zabave koje se unaprijed najavljuju i održavaju jednom mjesečno.
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