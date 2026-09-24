Zagrepčane u nedjelju čekaju velike promjene. Evo kako će voziti autobusi i tramvaji

Zbog utrke CRO Race autobusna linija 113 od 13 do 16,45 sati neće voziti oko Jarunskog jezera, nego do starog okretišta Jarun. Oko 14,15 sati očekuje se i prekid tramvajskog prometa na raskrižju Horvaćanske ceste i Ulice Hrvatskog sokola u trajanju od 10 do 15 minuta. Nakon prolaska biciklista linije 5 i 17 nastavit će prometovati.