najavljeni štrajk
Uprava ZET-a obratila se radnicima: "Pozivamo da u ponedjeljak redovno pristupe na rad"
Najavljeni štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) i Zagrebačkog holdinga za ponedjeljak sve je izgledniji budući nema nove ponude poslodavaca pa tako ni nastavka pregovora o visini osnovice plaće i novom kolektivnom ugovoru, stajalište je sindikalnih predstavnika.
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S druge strane, Uprava i predsjednik uprave ZET-a poslali su svim radnicima pisma u kojima pokušavaju "točnim informacijama" argumentirati protiv povećanja plaća.
"Ukupan procijenjeni financijski udinak zahtjeva koje su sindikati u postupku mirenja uputili pregovaradkom odboru ZET-a iznosi 32,375 milijuna eura, što iznosi 23,8% povedanje mase plaća. ZET je ponudio povečanje osnovice za obračun plaće od 4,5 posto s primjenom od 1. rujna 2026., kao i novo povećanje osnovice od 1 . sijećnja 2027. u skladu s indeksom potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku, što je prema trenutačnoj procjeni 4,5", poručio je predsjednik Uprave, Marko Bogdanović.
"Navedena povećanja uslijedila bi nakon što je od 1.5.2025. osnovica plaće rasla 15,60/0, a potom dodatnih 4,4% od 1.1 .2026. Tako bi ukupno povećanje osnovice plaće u periodu od 1.1.2026. do 1.1.2027., dakle u periodu od godinu dana, iznosilo 14%. Reprezentativni sindikati su 18.9.2026. najavili štrajk za 28.9.2026. s početkom u 3,30 sati. Naglašavamo da ZET u cijelosti postupa i postupat će u skladu s odredbama Zakonu o radu i Kolektivnog ugovora, uzimajući u obzir sva prava i obveze radnika", dodao je.
"Također ističemo kako je zakonom propisano da radnik ne smije ni na koji način biti prisiljen sudjelovati u strajku. U slučaju štrajka poslodavac će sukladno svojoj zakonskoj obvezi evidentirati sate rada radnika, odnosno obavljaju li radnici na svom radnom mjestu, prema rasporedu radnog vremena, poslove i radne zadatke preuzete Ugovorom o radu. Svjesni odgovornosti prema građanima i putnicima, a osobito osjetljivim skupinama u društvu, pozivamo sve radnike da u ponedjeljak redovno pristupe na rad", stoji u otvorenom pismu šefa Uprave.
Uprava je također odlučila upoznati javnost i radnike s detaljima pregovora sa sindikatima.
"Ističemo da Zagrebački holding u potpunosti podržava pravo radnika na štrajk, pri čemu smo dužni štiti javni interes te odgovoriti na situaciju sukladno zakonskim mogućnostima.
Kao poslodavac, u slučaju najavljenog štrajka, od svih radnika očekujemo mirno, odgovorno i profesionalno ponašanje te međusobno uvažavanje, stoga Vam u nastavku dostavljamo informacije o obvezama radnika za vrijeme štrajka.
Ujedno Vas želimo pozvati da odluku o vlastitom sudjelovanju u ovakvom sindikalnom djelovanju donesete na temelju točnih informacija o Vašim pravima i obvezama, kao i utjecaju takvih odluka na javni i Vaš interes", stoji u pismu koje možete pročitati OVDJE.
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