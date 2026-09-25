"Navedena povećanja uslijedila bi nakon što je od 1.5.2025. osnovica plaće rasla 15,60/0, a potom dodatnih 4,4% od 1.1 .2026. Tako bi ukupno povećanje osnovice plaće u periodu od 1.1.2026. do 1.1.2027., dakle u periodu od godinu dana, iznosilo 14%. Reprezentativni sindikati su 18.9.2026. najavili štrajk za 28.9.2026. s početkom u 3,30 sati. Naglašavamo da ZET u cijelosti postupa i postupat će u skladu s odredbama Zakonu o radu i Kolektivnog ugovora, uzimajući u obzir sva prava i obveze radnika", dodao je.