Novi Zagreb

Lažno se predstavio pa oštetio dom za starije za nekoliko desetaka tisuća eura

Hina
10. velj. 2026. 12:09
Stop policija, znak stop, policijski auto, policijsko vozilo
PU krapinsko-zagorska

Zagrebačka policija izvijestila je da traga za nepoznatim prevarantom koji se lažno predstavio putem elektroničke pošte i novozagrebački dom za starije osobe oštetio za nekoliko desetaka tisuća eura.

Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), nepoznati počinitelj se u ponedjeljak ujutro, putem elektroničke pošte, ustanovi za pružanje skrbi starijima lažno predstavio kao njihova odgovorna osoba.

Potom je 49-godišnja računovotkinja ustanove, ništa ne sumnjajući, uplatila nekoliko desetaka tisuća eura na račun banke u državi članici Europske unije u korist trgovačkog društva s kojim ustanova za pružanje skrbi starijim osobama nema nikakav poslovni odnos.

Policija stoga poziva na oprez i podsjeća na preventivnu kampanju webheroj.hr čiji je cilj osvijestiti i educirati građane o nužnosti i načinima zaštite u virtualom svijetu kako ne bi postali žrtve kaznenih djela.

Među njima su i tzv. direktorske prijevare u kojoj se prevarant lažno predstavlja kao odgovorna osoba - direktor ili član uprave te žrtvu nagovori da hitno izvrši neuobičajeno plaćanje na račun koji on kontrolira, često u inozemstvu, uz zahtjev za potpunom povjerljivošću.

Znakovi da je riječ o takvom obliku kriminala uključuju iznenadan poziv ili poruku navodnog visokog dužnosnika s kojim inače ne komunicirate, pritisak i naglašenu hitnost, zaobilaženje uobičajenih procedura te prijetnje, neuobičajene pohvale ili obećanja nagrade, kažu u policiji.

Tvrtke se mogu zaštititi tako da educiraju zaposlenike o rizicima, uvedu jasne interne i tehničke procedure za provjeru autentičnosti zahtjeva za plaćanje (posebno e-poštom), ograniče javno dijeljenje osjetljivih podataka te odmah prijave svaku sumnju ili pokušaj prijevare.

