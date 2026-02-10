U policijskom pritvoru završio je 43-godišnji Makaranin kod kojega je policija pronašla brojno ilegalno oružje među kojima i dvije automatske puške te preko 700 komada raznog streljiva, doznaje se u splitskoj policiji.
Oglas
Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom kojega sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Pretragom njegova stana policija je pronašla dvije automatske puške s dva pripadajuća spremnika te poluautomatsku pušku i dva pištolja s pripadajućim spremnicima.
Osim toga zaplijenili su i 431 komad puščanog streljiva, 255 komada pištoljskog streljiva, 25 komada malokalibarskog streljiva, kao i neprijavljeni plinski pištolj. Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, priopćila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas