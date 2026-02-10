Oglas

43-godišnjak

FOTO / Pritvoren Makaranin, policija pronašla pištolje, automatske puške i preko 700 komada streljiva

author
Hina
|
10. velj. 2026. 10:39
oruzje makarska
PU splitsko-dalmatinska

U policijskom pritvoru završio je 43-godišnji Makaranin kod kojega je policija pronašla brojno ilegalno oružje među kojima i dvije automatske puške te preko 700 komada raznog streljiva, doznaje se u splitskoj policiji.

Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom kojega sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Pretragom njegova stana policija je pronašla dvije automatske puške s dva pripadajuća spremnika te poluautomatsku pušku i dva pištolja s pripadajućim spremnicima.

Osim toga zaplijenili su i 431 komad puščanog streljiva, 255 komada pištoljskog streljiva, 25 komada malokalibarskog streljiva, kao i neprijavljeni plinski pištolj. Muškarac će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, priopćila je policija.

Teme
Kriminalističko istraživanje Nedozvoljeno posjedovanje oružja Policija Vatreno oružje Zapljena oružja

