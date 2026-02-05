Oglas

ministar unutarnjih poslova

Božinović otkrio detalje velike akcije: 18 osumnjičenih zbog preprodaje droga, prijevara i pranja novca

Hina
05. velj. 2026. 13:06
05.02.2026., Zagreb - NSK. Dolazak clanova vlade na 145. sjednicu Vlade RH. Davor Bozinovic obratio se medijima nakon sjednice Vlade. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

U posljednjoj akciji protiv zločinačkog udruženja okupljenog zbog preprodaje droga, prijevara, krivotvorenja isprava i pranja novca osumnjičeno je 18 osoba, kazao je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Policija je u srijedu izvijestila da akciju uhićenja i prikupljanja dokaza na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije provodi 120 pripadnika kriminalističke, specijalne i interventne policije.

Božinović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice vlade, kazao da posljednja akcija, provedena u suradnji s Uskokom i SOA-om, pokazuje da hrvatska policija ima kapacitet za provođenje složenih višemjesečnih istraživanja.

Dodao je i da je taj slučaj jedan od pokazatelja trendova organiziranog kriminala koji se sustavno pokušava legalizirati kroz nekretnine, trgovačka društva i slično.

Kriminalitet droga više nije samo ulična priča nego poslovni model s krivim proizvodom i namjerama, kazao je ministar. Podsjetio je da je prošle godine razbijeno preko 180 organiziranih kriminalnih skupina što pokazuje da je hrvatska policija u tom segmentu vrlo učinkovita.

Prema neslužbenim informacijama na čelu u srijedu uhićene skupine je bivši maneken Robert DiCaprio osumnjičen da je od kraja 2024. vodio lanac transporta i preprodaje droge – marihuane, amfetamina i kokaina.

Istražitelji sumnjaju da je uz pomoć partnerice, oca i suradnika odgovoran i za prijevare s nekretninama, lažiranje dokumentacije i pranje novca, a većina njegovih suradnika na ispitivanjima u Uskoku navodno je priznala krivnju. Prijevarama su navodno pribavili najmanje pet nekretnina i pričinili štetu od gotovo pet milijuna eura.

Uskok je ranije priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu bi trebao odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Rijeci.

Davor Božinović Robert DiCaprio droga policija

