U posljednjoj akciji protiv zločinačkog udruženja okupljenog zbog preprodaje droga, prijevara, krivotvorenja isprava i pranja novca osumnjičeno je 18 osoba, kazao je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Policija je u srijedu izvijestila da akciju uhićenja i prikupljanja dokaza na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije provodi 120 pripadnika kriminalističke, specijalne i interventne policije.
Božinović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice vlade, kazao da posljednja akcija, provedena u suradnji s Uskokom i SOA-om, pokazuje da hrvatska policija ima kapacitet za provođenje složenih višemjesečnih istraživanja.
Dodao je i da je taj slučaj jedan od pokazatelja trendova organiziranog kriminala koji se sustavno pokušava legalizirati kroz nekretnine, trgovačka društva i slično.
Kriminalitet droga više nije samo ulična priča nego poslovni model s krivim proizvodom i namjerama, kazao je ministar. Podsjetio je da je prošle godine razbijeno preko 180 organiziranih kriminalnih skupina što pokazuje da je hrvatska policija u tom segmentu vrlo učinkovita.
Prema neslužbenim informacijama na čelu u srijedu uhićene skupine je bivši maneken Robert DiCaprio osumnjičen da je od kraja 2024. vodio lanac transporta i preprodaje droge – marihuane, amfetamina i kokaina.
Istražitelji sumnjaju da je uz pomoć partnerice, oca i suradnika odgovoran i za prijevare s nekretninama, lažiranje dokumentacije i pranje novca, a većina njegovih suradnika na ispitivanjima u Uskoku navodno je priznala krivnju. Prijevarama su navodno pribavili najmanje pet nekretnina i pričinili štetu od gotovo pet milijuna eura.
Uskok je ranije priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu bi trebao odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Rijeci.
