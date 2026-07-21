Letinić: Glas glumca je emotivni vodič kroz tekst. Tu je put prema mlađoj generaciji

"Čita se očekivana lista kanonskih klasika, ali uzorak je mali. Radi se o oko 200 naslova u našoj biblioteci. Mlađa generacija je sklonija slušanju, ali nemamo toliko literature za tu generaciju. Recimo fantasy, to je njima fokus slušanja pa mnogi slušaju na stranim jezicima, engleskom. Nadam se da ćemo sada s hvalevrijednim programom Kulturne iskaznice, koje je ministarstvo pokrenulo, doći do mlađe generacije. Njima je format blizak", kaže.