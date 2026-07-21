Audioknjige
Letinić: Glas glumca je emotivni vodič kroz tekst. Tu je put prema mlađoj generaciji
Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bila je Ljubica Letinić iz izdavačke kuće book&zvook. Razgovarali su o audioknjigama, rastu njihove popularnosti i o tome kako književnost u modernom dobu najbolje približiti mlađim generacijama.
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"Evidentno je da audioknjiga nije više nišni proizvod. Mislim da smo stekli svijest da je audioknjiga jedan kompletan i zaseban medij koji može ravnopravno nositi tekst, kao i otisnuti papir", kaže Ljubica Letinić.
Knjižnice napravile iskorak
Dodaje kako su knjižnice ključne za rast popularnosti ove nove forme teksta.
"Knjižnice su napravile najveći iskorak za popularizaciju. Mogu reći da razumijemo kako je audioknjiga jedan kompletan umjetnički artefakt koji smo, zahvaljujući digitalnoj transformaciji, uspjeli jako široko diseminirati. Svatko tko ima mobitel danas može doći do audioknjige. Nije nužno biti u centru Zagreba, dovoljno je živjeti na jednom otoku.
...ali i da audioknjige unose dozu demokratičnosti u umjetničko polje književnosti, pogotovo u digitalnom dobu.
"Audioknjiga je vrlo demokratična, ona omogućava tekstu da lakše dođe, pogotovo danas, u ovom vremenu kada imamo sve manje i manje vremena, sve manje i manje koncentracije za čitanje. Selimo se u digitalno, ali u nešto ljudima blisko. Volimo slušati ljudski glas."
Što se čita/sluša?
Letinić se osvrnula i na pristupnost svjetske i domaće književnosti mlađim generacijama.
"Čita se očekivana lista kanonskih klasika, ali uzorak je mali. Radi se o oko 200 naslova u našoj biblioteci. Mlađa generacija je sklonija slušanju, ali nemamo toliko literature za tu generaciju. Recimo fantasy, to je njima fokus slušanja pa mnogi slušaju na stranim jezicima, engleskom. Nadam se da ćemo sada s hvalevrijednim programom Kulturne iskaznice, koje je ministarstvo pokrenulo, doći do mlađe generacije. Njima je format blizak", kaže.
Glas - emotivni vodič kroz tekst
Dodaje i to da su glas i tekst kompatibilni te da mladima upravo glasovna prezentacija književnog teksta može predstaviti interpretacijski put kroz roman.
"Istraživanja nam govore da je mladima to potrebno; ima dobar broj njih koji želi slušati i čitati tekst. Moj provizorni zaključak je: novoj generaciji, kada je o kanonu riječ, potreban je glas, dobro interpretiran tekst kroz glas glumca koji zna što čita. Glas glumca je emotivni vodič kroz tekst. Tu je put prema mlađoj generaciji", kaže Letinić.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
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