Ljubica Letinić: Ljudi se sve više okreću audio knjigama, interes raste iz mjeseca u mjesec
Zagreb će 3. ožujka postati domaćin prvog međunarodnog stručnog susreta posvećenog audioizdavaštvu. U organizaciji platforme book&zvook, Zagreb Audiobook Afternoon okupit će izdavače, producente i autore iz nekoliko europskih zemalja te otvoriti razgovor o novim modelima produkcije, distribucije i slušanja književnosti na hrvatskom i drugim manjim jezičnim tržištima.
O tome je u Novom danu s Hrvojem Krešićem više govorila Ljubica Letinić iz izdavačke kuće book&zvook, jedine izdavačke kuće u Hrvatskoj koja objavljuje i distribuira audioknjige.
"Ovo je prvi skup te vrste s međunarodnim gostima kako bismo porazgovarali o tome. Jer, izašli smo iz eksperimentalne faze pa sad možemo raspraviti kako se suočiti s pitanjem čitanja danas i općenito pristupa literaturi. Gosti će ponuditi širu sliku, imaju iskustvo na razvijenom, bogatom i zrelom tržištu", kazala je pa nastavila:
"Infrastruktura je i pristup kulturi, ne samo ceste..."
"Pristup kulturi je također infrastruktura, nisu to samo ceste i dalekovodi. Ljudi "izgubljeno" vrijeme, dok putuju na posao ili rade kućanske poslove, mogu upotpuniti književnosti. I dok postoji veliki otpor prema ovom formatu, najviše s institucionalne strane, pojedinci prepoznaju ovaj način "čitanja" knjiga."
Interes građana za audioknjigama raste
Građani u Hrvatskoj sve više slušaju audio knjige.
"Apsolutno. Pokazali smo koliko lako digitalna knjiga putuje i da nije potrebno biti u centru kulture kako biste došli do knjige. I, samo u studenom prošle godine smo prodali više knjiga nego u cijeloj godini, sve zahvaljujući toj kampanji koju smo pokrenuli taj mjesec. Ljudi shvaćaju koliko je ovo praktično."
Izdavači se okreću ovom formatu, ali sporo.
"Našli smo partnere, ali još postoji zadrška, no osjeti se promjena u percepciji. Forum bi upravo mogao pomoći oko popuštanja otpora jer trendovi se mijenjaju. Naime, kod nas je knjiga oduvijek simbol identiteta i otpora pa kad vide ovaj format, gdje se knjiga uopće ne vidi, bude im neobično."
Situacija u regiji
"Scena u Srbiji je možda vibrantnija od naše. Dakle, nismo sami. Jesmo u Hrvatskoj, ali u složenom, kompleksnom i zahtjevnom bazenu se mogu detektirati ozbiljni pomaci."
Slušatelji Hrvatskog radija su desetljećima mogli slušati radio drame, što je temelj za prepoznavanje i prihvaćanje ovog formata.
"Za mene razlike ne postoje. Radio nije samo kutija, to je puno više. Ne znam zašto mislimo da bi sadržaj bio drugačiji."
Naglasila je da kad ljudi stave slušalice i počnu slušati knjige na takav način, mijenjaju mišljenje.
"Napajamo se intonacijom nečijeg glasa, kao i okruženjem. Zvuk dotakne prije nego razaberemo značenje. Slušamo i prije nego se rodimo. Ta činjenica, u tom trenutku, leži snaga audio knjige. Zato je književnost na profitu s audio knjigama. Osvijestili smo da takav format, dostupan bilo kome s mobitelom u džepu, plasira uvid i pregled hrvatske književnosti u svijetu. Za male zemlje kao naša je važno uložiti i imati strpljenja kako bi se postiglo nešto konkurentno. Ovime smo učinili i da naš jezik bude digitalno prisutan u svijetu. Zato nam i dolaze gosti."
Sljedeći korak je snažnija prisutnost na velikim platformama, u prvom redu Amazonu.
"Pokušavamo doći do onoga kome bi hrvatska književnost mogla biti zanimljiva."
Što se autora i Ministarstva kulture tiče, Letinić kaže da je suradnja super.
"Pisci pišu s idejom da im knjiga bude štampana i u koricama, na prvom mjestu, ali mnogi pisci, u suradnji s nama, shvaćaju da je ovo način kako knjiga može doći do više ljudi. Imamo i podršku Ministarstva, gdje su prepoznali da pošteno radimo ovaj posao. I ozbiljno. Knjižnice također u većoj mjeri šire ponudu audio knjiga", zaključila je Letinić.
