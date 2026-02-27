"Napajamo se intonacijom nečijeg glasa, kao i okruženjem. Zvuk dotakne prije nego razaberemo značenje. Slušamo i prije nego se rodimo. Ta činjenica, u tom trenutku, leži snaga audio knjige. Zato je književnost na profitu s audio knjigama. Osvijestili smo da takav format, dostupan bilo kome s mobitelom u džepu, plasira uvid i pregled hrvatske književnosti u svijetu. Za male zemlje kao naša je važno uložiti i imati strpljenja kako bi se postiglo nešto konkurentno. Ovime smo učinili i da naš jezik bude digitalno prisutan u svijetu. Zato nam i dolaze gosti."