HGSS/PIXSELL/Ilustracija

U utorak je pronađeno beživotno tijelo 33-godišnjaka koji je nestao u subotu oko 17 sati tijekom kupanja u Dravi u Križnici, a za kojim su tragali policija i HGSS, izvijestili su iz virovitičko-podravske policije.

Iz policije kažu da je u utorak četiri kilometara nizvodno od Dravskog mosta pronađeno beživotno tijelo nestalog 33-godišnjaka. Utopljenik je bio iz Ferdinandovca, mjesta u susjednoj Koprivničko-križevačkoj županiji. Zbog toga je Općina današnji dan proglasila danom žalosti.

Provedenim očevidom na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je prevezeno na patologiju virovitičke bolnice gdje će biti provedena obdukcija.

Mjesto na kojem se utopio označeno je tablom zabrane kupanja. Utopljenik je, kako se doznaje, u jednom trenutku panično zatražio pomoć, a potom nestao ispod površine vode.