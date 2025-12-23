Majka u Splitu godinama zlostavljala djecu. Zastrašivala ih da će završiti u domovima

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 42-godišnjakinje za četiri kaznena djela povrede djetetovih prava. Tužiteljstvo traži da se za svako osudi na po godinu zatvora i da joj se izrekne jedinstvena presuda od dvije godine zatvora.
Oglas
U optužnici se navodi da je od konca 2018. do listopada 2023. u obiteljskom stanu zlostavljala četvero maloljetne djece u dobi od dvije do 16 godina svjesna da tako ugrožava njihov pravilan psihofizički razvoj. Gotovo svakodnevno im je vikala da su "kr*teni i d*bili", galamila je i lupala po namještaju, piše Dalmatinski portal.
Onemogućavala je djeci komunikaciju s djelatnicima Centra za socijalnu skrb. S takvim ponašanjem je nastavila i nakon što joj je izrečena mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora u ostvarivanju roditeljske skrbi, dodaje se.
Svakodnevno je vikala na djecu, psovala ih i proklinjala, vrijeđajući ih i udarajući otvorenim dlanom po licu. Plašila ih je da im otac ima druge žene i da će završiti po domovima diljem zemlje, navode iz Dalmatinskog portala.
Jedan sin je zbog toga držao ruke na ušima i uplašeno gledao što se događa, kćer je hodala pogrbljeno po stanu, a drugi sin je na nastavu došao s modricom i ogrebotinom na licu. Rekao je učiteljici da ga je majka udarila. Pokazao je i modrice na nozi.
Zbog okolnosti koje su procijenjene kao ugrožavajuće za njihovu sigurnost, djeca su nakon toga smještena u Dječji dom Maestral. Na ispitivanju u Državnom odvjetništvu optužena nije iznijela obranu. Nije htjela odgovarati na postavljena pitanja, dodaje se.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas