Majka u Splitu godinama zlostavljala djecu. Zastrašivala ih da će završiti u domovima

U optužnici se navodi da je od konca 2018. do listopada 2023. u obiteljskom stanu zlostavljala četvero maloljetne djece u dobi od dvije do 16 godina svjesna da tako ugrožava njihov pravilan psihofizički razvoj. Gotovo svakodnevno im je vikala da su "kr*teni i d*bili", galamila je i lupala po namještaju, piše Dalmatinski portal.