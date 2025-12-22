Učenici dijelili lažne eksplicitne fotografije djevojčica: Škola izbacila 13-godišnjakinju s jedne od njih

Djevojke su molile za pomoć, prvo školskog savjetnika, a zatim zamjenika šerifa dodijeljenog njihovoj školi. Istragom je utvrđeno da su se dijelile fotografije osam učenica osnovne škole i dvije odrasle osobe - sve generirane umjetnom inteligencijom. No, podijeljene su na Snapchatu, aplikaciji koja briše poruke nekoliko sekundi nakon što ih se pogleda, pa ih odrasli nisu mogli pronaći. Ravnatelj je sumnjao da uopće postoje.