Maloljetnici s palicama napali mladiće iz BiH u Metkoviću. Određen im je istražni zatvor

Petorku, od kojih su četvorica rođena 2009. a jedan 2010. godine, sumnjiči se da su 7. studenog navečer u Metkoviću, zajednički i dogovorno, a zbog netrpeljivosti prema nacionalnoj i navijačkoj pripadnosti i u nakani ih da teško tjelesno ozlijede, maskirani napali trojicu državljana BiH (2008., 2009. i 2009.).