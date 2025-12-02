Oglas

SRAMOTAN NAPAD

Maloljetnici s palicama napali mladiće iz BiH u Metkoviću. Određen im je istražni zatvor

Hina
02. pro. 2025. 11:59
Petorici maloljetnika određen je istražni zatvor zbog sumnje da su 7. studenog u Metkoviću napali trojicu državljana BiH, također maloljetnike, izvijestio je DORH, a kao motiv se navodi mržnja zbog nacionalne i navijačke pripadnosti.

Petorku, od kojih su četvorica rođena 2009. a jedan 2010. godine, sumnjiči se da su 7. studenog navečer u Metkoviću, zajednički i dogovorno, a zbog netrpeljivosti prema nacionalnoj i navijačkoj pripadnosti i u nakani ih da teško tjelesno ozlijede, maskirani napali trojicu državljana BiH (2008., 2009. i 2009.).

"Više puta su ih udarili teleskopskim palicama kao i rukama i nogama po cijelom tijelu uslijed čega je 16-godišnjak zadobio tešku tjelesnu ozljedu, a 17-godišnjak tjelesnu ozljedu“, navodi DORH.

Temeljem kaznene prijave policije petoricu maloljetnika sudac za mladež Općinskog suda u Dubrovniku najprije je ispitao, a potom im na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku odredio istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Teme
maloljetnici metković napad

