Gošća u Novom danu kod naše Nine Kljenak bila je Marijana Puljak koja je komentirala rebalans proračuna o kojem će se danas raspravljati u Saboru, ali se osvrnula i na povratak Vilija Beroša na posao.
"Jučer smo čuli taj famozni govor o stanju nacije, danas ćemo pričati o rebalansu proračuna. Imamo povjerenstvo za fiskalnu politiku. Oni već godinama govore da se Vlada ponaša kao jedan pijani milijarder. Kad imamo novca trošimo, dižemo javnu potrošnju. Troši se na plaće državnih službenika i zaposlenika, što onda na kraju opet dovodi do povećanja inflacije", kaže Puljak i dodaje da se u ovom rebalansu proračuna vidi danak predizbornih obećanja i izborne kampanje u kojoj se obećavalo, trošilo i dijelilo raznorazne usluge.
Puljak kaže i da jučerašnji govor premijera treba gledati kroz ružičaste naočale.
"Sad jesmo u nekoj fazi gospodarskog rasta, ali odgovorna politika bi podrazumijevala odgovorno upravljanje financijama, da onda u tom periodu na neki način stvarate rezerve, planirate dugoročno i provodite reforme", kaže Puljak.
Povratak Beroša na posao
Na kraju se osvrnula i na aktualnu temu ovih dana odnosno povratak Vilija Beroša na posao.
"Meni je čudno kako je uopće mogao biti izabran ako se u natječaju traži potvrda da se ne vodi kazneni postupak, protiv njega se vodi koliko znam. Naravno, promijenio se i zakon. Sve se napravilo da se Vilija može staviti u bolnicu. Naredba je došla odozgo u to uopće ne sumnjam. Sve je išlo prema tome da se Beroša ne smije vratiti u Sabor.
Ne znam zašto se nije zaposlio u privatnoj bolnici da ne izazove ovoliku frku, to je opet pitanje za našeg premijera koji nije dao odgovor na pitanje bi li se dao u ruke Berošu. Ja sam uvjerena da ne bi", zaključila je Puljak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
