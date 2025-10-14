Protiv Beroša se vodi kazneni postupak: Upitali smo bolnicu u kojoj je zaposlen za očitovanje, evo odgovora

"KBC Sestre milosrdnice po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa mora pribaviti potvrdu da kandidati nisu osuđeni za kaznena djela navedena u članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a sami kandidati dostavljaju opću potvrdu vodi li se protiv njih kazneni postupak. Iz te potvrde o ne/vođenju kaznenog postupka vidljivo je vode li se i kazneni postupci iz članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ili neki drugi.