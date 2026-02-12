Oglas

JEDNOGLASNO

Marinko Krešić ponovno izabran za predsjednika Hrvatskog generalskog zbora

author
Hina
|
12. velj. 2026. 18:57
Marinko Krešić
Marko Lukunic/PIXSELL

Umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić je ponovno izabran za predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, a na njegov prijedlog za potpredsjednike su jednoglasno izabrani umirovljeni general-pukovnik Mladen Kruljac i umirovljeni brigadni general Frane Tomičić.

Na Izbornom Saboru Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) u prostorijama udruge, u nazočnosti velikog broja redovitih članova HGZ-a koji su svojom brojnošću osigurali pravovaljanost svih donesenih odluka birao se predsjednik HGZ-a za sljedeće mandatno razdoblje od četiri godine kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora HGZ-a, priopćio je Hrvatski generalski zbor.

Kažu da je kandidacijske liste priredio prethodni Upravni odbor te su jednoglasno prihvaćene od nazočnih članova Izbornog Sabora.

Tajnim glasovanjem za predsjednika Hrvatskog generalskog zbora sa 73 glasa od mogućih 74 glasa, izabran je umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić.

Na konstituirajućoj sjednici novog Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Marinka Krešića za potpredsjednike HGZ-a jednoglasno su izabrani: umirovljeni general-pukovnik Mladen Kruljac i umirovljeni brigadni general Frane Tomičić.

Na konstituirajućoj sjednici novog Nadzornog odbora na prijedlog Vladimira Šeksa jednoglasno je izabran dosadašnji predsjednik umirovljeni general-bojnik Krešimir Kašpar.

Teme
Marinko Krešić generalski zbor

