Marinko Krešić ponovno izabran za predsjednika Hrvatskog generalskog zbora

Na Izbornom Saboru Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) u prostorijama udruge, u nazočnosti velikog broja redovitih članova HGZ-a koji su svojom brojnošću osigurali pravovaljanost svih donesenih odluka birao se predsjednik HGZ-a za sljedeće mandatno razdoblje od četiri godine kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora HGZ-a, priopćio je Hrvatski generalski zbor.