Godišnjica tragedije
Marković: Sve ono što se događalo u Jadroliniji bila je pozadina sukoba unutar HDZ-a
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Ivana Marković, gradonačelnica Supetra i SDP-ova saborska zastupnica. Razgovarale su, između ostaloga, o godišnjici nesreće trajekta Jadrolinije u Malom Lošinju i njezinim posljedicama.
"Prije svega, voljela bih izraziti iskreno saučešće obitelji i prijateljima poginulih. Ne treba danas na obljetnicu previše politizirati, ali mornarima koji su poginuli i ljudima koji su se našli pod optužnicama dugujemo istinu i pravdu. Prije svega, dugujemo bolje uvjete rada za naše pomorce", započela je Ivana Marković na dan obljetnice velike tragedije trajekta u Malom Lošinju.
"Sve ovo je otkrilo mnoštvo propusta u funkcioniranju Jadrolinije. Nažalost, nitko nije doživljavao na sve ovo na što su sindikati upozoravaju. Nije se tražila odgovornost o onih koji su sustavom upravljali. Slijegalo se ramenima i govorilo da sve funkcionira. Ono što je najtužnije od svega jest da se morala dogoditi ovakva tragedija da se u Jadroliniji krenu mijenjati stvari. Tužno je da se sve prevalilo na leđa mornara, a oni su samo bili žrtve loših odluka koje je donosila uprava. Nadam se da će njihova agonija što prije završiti. Moramo izvući pouku iz ovoga, moramo početi mijenjati Jadroliniju u tvrtku koju zaslužuju svi ljudi koji rade u njoj i koji se koriste njom", dodala je.
"Još je prerano kazati mijenja li se sustav. U lipnju smo donijeli niz zaključaka, nešto od toga je spominjao i predsjednik Uprave, a jedan od mojih prvih zadataka bit će provjeriti jesu li se ti zaključci proveli."
"Nemamo nikakve dokaze, ali sjetimo se izvješća plaćenog oko 50 ili 70 tisuća eura u kojemu se skida sva odgovornost s predsjednika Uprave. Dakle, sredstvima iz poduzeća plaćeno je izvješće da predsjednik Uprave nije kriv. Mornari nemaju novaca i sredstava da si priušte to. Mornari su radili svoj posao, a na njih se svalila sva odgovornost. Oni rade više nego što je zakonom dozvoljeno, pritisak je tu", nastavila je.
"Jadrolinija nema dovoljan broj trajekata. U sezoni je pritisak ogroman da se može bilo što dogoditi. Najviše frustrira činjenica da je predsjednik Uprave sklonjen, ne znamo ni gdje je što radi. Vjerojatno prima sredstva od Jadrolinije, nije htio dati ostavku nego je čekao da ga smjeni ne bi li dobio otpremninu."
"Dugo se vremena upozoravalo, a ministar i premijer stali su uz predsjednika Uprave, sve dok nije smijenjen kada se više nije moglo bježati od svega. Meni je ostao osjećaj da sve ono što se događalo u Jadroliniji bila pozadina sukoba unutar HDZ-a. Te odluke koje se donose unutar državnih tvrtki se vode politikom, a ne strukom. To je ono što ja stalno napominjem: nema znanja, nema stručnosti, bitna je stranačka pripadnost, bitna je poslušnost. Oni ne brinu o sigurnosti malih ljudi, oni štite vrh vlasti, a u konačnici cijenu toga su ljudi platili svojim životima", dodala je Marković.
Marković se osvrnula i na nove incidente s nogometnih stadiona, ovoga puta izvikivanja ustaških pozdrava na Poljudu tijekom utakmice između Hajduka i Gorice.
"Bila sam jučer na utakmici, volim Hajduk i nogomet, tako sam odgojena. Ali sve što se dogodilo ostavlja gorak okus, tome nije mjesto na utakmicama ni u sportu. Jasno je da tu nema više dvostrukih konotacija, riječ je o otvorenoj, jasnoj neo-nacističkoj konotaciji, od ustaških pozdrava, zastava, pjesama koje veličaju smrt i ispijanje krve, sve to popračeno dizanjem ruku i ustaškim pokličima. To je sramotno izrugivanje sportu i klubu, svemu onome što je Hajduk kroz povijest predstavljao. U ovoj državi nisu problem ni navijači, ni koncert, ni pjevač, problem je HDZ, vlast. Njima je to jedan poduzetnički pothvat, oni su se priklonili ovome što im trenutno donosi korist."
Dodala je kako državni vrh sprovodi "jeftinu politiku s nesagledivim posljedicama".
"Ako treba, oni će uzvikivati i ustaške pozdrave, rekao je i sam ministar da je to uzvikivao na koncertu. Pozivat će se na domoljublje, a u isto vrijeme krasti milijune eura iz državnog proračuna. Pred kamerama će glumiti čuvare državotvornosti, a iza kulisa raditi svoj posao, dijeliti plijen i u konačnici hraniti ovaj ekstremizam na ulicama. To je njihova odgovornost. Oni su se priklonili ovoj ljetnoj neonacističkoj ustaškoj histeriji. To je jeftina politika s nesagledivim posljedicama", dodala je.
