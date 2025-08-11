Marković: Sve ono što se događalo u Jadroliniji bila je pozadina sukoba unutar HDZ-a

"Sve ovo je otkrilo mnoštvo propusta u funkcioniranju Jadrolinije. Nažalost, nitko nije doživljavao na sve ovo na što su sindikati upozoravaju. Nije se tražila odgovornost o onih koji su sustavom upravljali. Slijegalo se ramenima i govorilo da sve funkcionira. Ono što je najtužnije od svega jest da se morala dogoditi ovakva tragedija da se u Jadroliniji krenu mijenjati stvari. Tužno je da se sve prevalilo na leđa mornara, a oni su samo bili žrtve loših odluka koje je donosila uprava. Nadam se da će njihova agonija što prije završiti. Moramo izvući pouku iz ovoga, moramo početi mijenjati Jadroliniju u tvrtku koju zaslužuju svi ljudi koji rade u njoj i koji se koriste njom", dodala je.