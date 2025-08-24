Hrstić se oglasila oko navoda da Vili Beroš traži posao u Vinogradskoj

Po pisanju Jutarnjeg lista, Beroš, bivši ministar zdravstva i neurokirurg, u potrazi je za poslom, te se prijavio na natječaj za liječnika neurokirurga u Vinogradskoj bolnici. Natječaj je završen 18. kolovoza te se čeka hoće li još poštom stići neka prijava, a nakon toga bira se najadekvatniji kandidat. Uz molbu na natječaj, kako stoji na stranicama Vinogradske, trebao je priložiti, osim diplome, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i odobrenje za samostalni rad, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. Iako se činilo kako Beroš nema uvjete, prema izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz srpnja 2025., vođenje kaznenog postupka tiče se isključivo seksualnih delikata, pa je uvjerenje, doznaje Jutarnji list, i ishodio.