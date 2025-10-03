Oglas

europska povjerenica

Marta Kos u Zagrebu, poznato o čemu je razgovarala s Plenkovićem

author
Hina
|
03. lis. 2025. 13:36
03.10.2025., Zagreb - Banski dvori. predsjednik Vlade Andrej Plenkovic primit je povjerenicu Europske komisije za prosirenje Martu Kos. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska snažno podupire proširenje Europske unije na zemlje jugoistočne Europe, osobito na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su Hrvati konstitutivan narod, rekao je premijer Andrej Plenković na sastanku s europskom povjerenicom za proširenje Martom Kos u petak u Zagrebu.

Oglas

Na sastanku je pozdravljeno i to što je Vijeće ministara BiH usvojilo reformsku agendu, što je važno za pristupanje europskim sredstvima u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, navodi se u vladinu priopćenju. 

Plenković je rekao da sve zemlje u regiji moraju ispuniti kriterije i što bolje se uskladiti s politikama Unije i naglasio da je Hrvatska spremna pomoći zemljama kandidatkinjama u provedbi potrebnih reformi.

Premijer i europska povjerenica snažno su i nedvosmisleno podržali Ukrajini, kaže se u priopćenju Banskih dvora, pri čemu je Plenković istaknuo važnost nastavka sveobuhvatne pomoći toj zemlji.

Kazao je i da Hrvatska podupire daljnji napredak Ukrajine i Moldavije u njihovim pristupnim procesima.

Teme
Andrej Plenković Marta Kos

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ