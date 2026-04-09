Martinović: Traži se bilo kakav način da se odugovlači proces posvajanja za istospolne obitelji

"Pitanje je kako će se to riješiti, zato što kad vi posvojite dijete, upisujete se u rodni list. Mi u Hrvatskoj trenutačno imamo da u rodnom listu pišu otac i majka. Različite zemlje unutar Europske unije imaju različita rješenja. U Portugalu će vam oni upisati istospolnog partnera pod rubrikom drugog roditelja. Znači, bez obzira što su dvije žene, jedna žena će biti upisana kao otac, jer je bitna ta digitalna poveznica zapravo, da imate te osobe u rubrikama, pa da su onda OIB-ovi spojeni i slično. U Sloveniji imate rodni list otac-majka i imate rodni list roditelji. I vi možete birati kod rođenja djeteta koji rodni list želite iskoristiti za vaše dijete. Tako da uglavnom tu ima jako puno laganih, ja bih rekao, rješenja administrativnih, ali mene ne bi čudilo da naš sustav kaže: 'Evo, mi jednostavno ne možemo isprogramirati Maticu rođenih da upišemo dva roditelja. Ne znam, kompjuteri će nam eksplodirati, zapalit će nam se serveri i evo, moramo ostaviti ovako kako je jer će se srušiti cijeli sustav.' Tako da, ja se malo šalim, ali stvarno više nas skoro ništa ne može iznenaditi", zaključuje Martinović.