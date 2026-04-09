Martinović: Traži se bilo kakav način da se odugovlači proces posvajanja za istospolne obitelji
Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o je pravomoćnoj presudi Upravnog suda u Zagrebu koji je potvrdio da se postupci posvojenja u istospolnim obiteljima ne smiju zaustavljati, već se moraju provesti do kraja u skladu s najboljim interesom djeteta.
Podsjećamo, ovoga tjedna Upravni sud u Zagrebu pravomoćnom presudom je potvrdio da se postupci posvojenja u istospolnim obiteljima ne smiju zaustavljati, već se moraju provesti do kraja u skladu s najboljim interesom djeteta. Tom prilikom, Daniel Martinović je iz udruge Dugine obitelji rekao kako "očekujemo da će ova presuda konačno zaustaviti praksu administrativnih blokada i omogućiti da se svaki slučaj procjenjuje prema dobrobiti djeteta, a ne prema tome tko su roditelji”. U Novom danu, s našom Ninom Kljenak, dublje je objasnio situaciju.
Još 2021. godine sudovi su potvrdili da istospolni parovi imaju pravo pristupiti procjeni za posvojitelje. Onda 2022. godine, Visoki upravni sud tu je odluku učinio pravomoćnom. Što je značila ova odluka od 2021., kada su sudovi potvrdili da istospolni parovi imaju pravo pristupiti procjeni za posvojitelje?
Martinović tumači kako su rekli da zapravo imate pravo na pristup procjeni: "Znači, vi kad želite posvojiti, odete u Zavod za socijalnu skrb, vi tamo dođete na evaluaciju, oni vas testiraju. I na to imate pravo. Možete ući u taj registar posvojitelja, i onda u Zavodu isto tako gledaju da oni spoje posvojitelje s potencijalnom djecom i slično. U ovom slučaju je recimo bilo posvajanje već djeteta, znači partnerice, nije bilo neko dijete iz sustava. Ali su onda oni rekli da to što vi možete ući u registar ne znači da vi imate pravo završiti taj postupak, da imate pravo posvojiti."
Po Martinoviću, "Sud je rekao da je životno i pravno nelogično da država dozvoli nekome da uđe u registar posvojitelja, ali onda vi ne možete posvojiti jer se ne može dovršiti taj proces. I oni su tu citirali obiteljski zakon i još neke stvari koje je zapravo sud pobio. I rekao da stvarno nema smisla da sad vi uđete u registar, a ne možete završiti postupak."
Izazovi u pravnom procesu posvajanja djece
"Meni se čini da se traži bilo kakav način da se što više odugovlači taj proces. Da to ili bude problem nekih budućih ljudi na pozicijama vlasti ili da ljudi odustanu. Ja sam stvarno jako ponosan na ove parove koji su se odlučili upustiti u ovu pravnu bitku. Mislim, to sad već traje više od pet godina. Mi stvarno pričamo ovdje o nekakvim administrativnim sitnicama, ja bih rekao, jer tu se stvarno hvata za te slamke da bi se usporio proces i da bi se zapravo onemogućilo ljudima koji doslovno žive s tom djecom, koji svaki dan brinu se o njima, vode ih u školu, pripremaju im ručak, večeru, doručak, da imaju jednaka prava kao što imaju svi drugi."
Zavod bi trebao postupati prema ovoj presudi, tvrdi Martinović, znači treba omogućiti parovima da dovrše proces posvajanja, ali mi stvarno evo više ne znamo što će Zavod i Ministarstvo reći: "Oni isto često govore da će poštivati odluke suda, ali evo kao što vidimo u ovom slučaju, uvijek se nađe nekakav kao način, kao 'a mi to ipak ne možemo napraviti'. Mi nećemo odustati i mislim da već imamo dovoljno presuda i dovoljno je sad već sudske prakse da možemo reći - budimo ozbiljni."
Ono što je sporno je zapravo dovođenje tih procesa do kraja i, recimo, osvježavanje, pravila, zakona i propisa. Recimo, o upisu u rodni list ili tehničke stvari o kojima majka i otac ne razmišljaju - ovdje postaje problem.
"Pitanje je kako će se to riješiti, zato što kad vi posvojite dijete, upisujete se u rodni list. Mi u Hrvatskoj trenutačno imamo da u rodnom listu pišu otac i majka. Različite zemlje unutar Europske unije imaju različita rješenja. U Portugalu će vam oni upisati istospolnog partnera pod rubrikom drugog roditelja. Znači, bez obzira što su dvije žene, jedna žena će biti upisana kao otac, jer je bitna ta digitalna poveznica zapravo, da imate te osobe u rubrikama, pa da su onda OIB-ovi spojeni i slično. U Sloveniji imate rodni list otac-majka i imate rodni list roditelji. I vi možete birati kod rođenja djeteta koji rodni list želite iskoristiti za vaše dijete. Tako da uglavnom tu ima jako puno laganih, ja bih rekao, rješenja administrativnih, ali mene ne bi čudilo da naš sustav kaže: 'Evo, mi jednostavno ne možemo isprogramirati Maticu rođenih da upišemo dva roditelja. Ne znam, kompjuteri će nam eksplodirati, zapalit će nam se serveri i evo, moramo ostaviti ovako kako je jer će se srušiti cijeli sustav.' Tako da, ja se malo šalim, ali stvarno više nas skoro ništa ne može iznenaditi", zaključuje Martinović.
