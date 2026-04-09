FOTO / Pogledajte što je objavila Kina

Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio kako vjeruje da je Kina imala određenu ulogu u poticanju Irana na pregovore o prekidu vatre.
Peking je ostao suzdržan u vezi sa svojom ulogom u sporazumu o prekidu vatre postignutom ovog tjedna između Irana i Sjedinjenih Država, iako je Bijela kuća potvrdila "razgovore na visokoj razini“ između američkih i kineskih dužnosnika dok su pregovori bili u tijeku.
Na redovitom brifingu u srijedu, glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning odgovorila je općenito na više pitanja o ulozi Pekinga, rekavši novinarima da je Kina "aktivno radila na tome da pomogne okončanju sukoba“ otkako su borbe počele.
"Kao odgovorna velika zemlja, Kina će nastaviti igrati konstruktivnu ulogu i davati pozitivan doprinos obnovi mira i stabilnosti u regiji Zaljeva i Bliskog istoka“, rekla je Mao.
Nekoliko sati kasnije, na brifingu u Bijeloj kući, glasnogovornica Karoline Leavitt potvrdila je da su se posljednjih dana, tijekom pregovora o prekidu vatre s Iranom, odvijali razgovori na visokoj razini između SAD-a i Kine, piše CNN.
China, always a force for peace. pic.twitter.com/C77ENyn2Nn— Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) April 8, 2026
Oprezan ton Pekinga dio je njegova uobičajenog pristupa, osobito u osjetljivom trenutku za očito krhko primirje.
Ipak, Kina se tijekom sukoba nastojala predstaviti kao glas mira – što je dio šireg nastojanja predsjednika Xi Jinpinga da poveća kineski utjecaj u globalnim sigurnosnim pitanjima i pokaže alternativno vodstvo u odnosu na SAD.
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova dodatno je naglasilo tu poruku objavom grafike koja prikazuje 26 "telefonskih poziva za mir“ vodećeg kineskog diplomata Wang Yija s kolegama u regiji i diljem svijeta od početka sukoba.
Peking se smatra potencijalnim važnim akterom u mirovnom procesu zbog svojih diplomatskih i gospodarskih veza s Teheranom te bliskih odnosa s Pakistanom, koji bi trebao biti domaćin mirovnih pregovora.
