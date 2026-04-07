Pravomoćna presuda: Postupci posvojenja za istospolne parove moraju se dovršiti

Presuda kojom se poništavaju odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ističu u udruzi Dugine obitelji, donesena je 11. veljače, a postala je pravomoćna 6. ožujka. Riječ je o slučaju u kojem je žena željela posvojiti dijete svoje životne partnerice, u situaciji koja je pravno usporediva s brojnim primjerima u heteroseksualnim obiteljima, primjerice kada jedan partner posvaja dijete drugog partnera nakon razvoda ili smrti biološkog roditelja. Sud je utvrdio da ne postoji pravna osnova za isključivanje životnih partnera iz postupka posvojenja i zaustavljanja procedure, osobito kada je osoba već prošla stručnu procjenu i upisana u registar potencijalnih posvojitelja, ističu u udruzi.