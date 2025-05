Matijević pokazao dokumente: Očekujem ispriku Ivice Puljka

Matijević je pred novinarima otvorio svoju dokumentaciju u sustavu e-građani i rekao da od gradonačelnika Ivice Puljka očekuje ispriku jer je optužen bez dokaza te da niti jedan kandidat ne bi trebao prolaziti što prolazi on i njegova obitelj. Napomenuo je da u početku nije reagirao na provokacije Bojana Ivoševića i Ivice Puljka, no kada je to dobilo medijsku pažnju, bio je prisiljen na odgovor.