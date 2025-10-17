Mijenja se Zakon o lijekovima: Hoće li to spriječiti nestašice?

Dugovanja prema veledrogerijama, odgovorio je Dulibić, praksa je koja se događa već više od 30 godina. „Mi upravljamo tom situacijom, ove godine već su sanirane obveze s 155 milijuna eura, a rebalansom proračuna osigurava se još 150 milijuna eura, tako da ne vidim da će tu biti nekog značajnog problema”, poručio je.