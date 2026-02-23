PRIKLJUČIVANJE VEĆINI?
Boška Ban: Dosta je podjela. Ima nas više koji želimo vraćanje politike u centar
Nezavisna saborska zastupnica Boška Ban gostovala je u N1 Studiju uživo s Natašom Božić i komentirala politički zaokret, kojim je postala potrebna "ruka" vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru.
Na samom početku otkrila je pripada li zapravo parlamentarnoj većini i je li "žetončić".
"Za mene je to pogrdni naziv i ja sam prvenstveno odgovorna građanima. Moj glas u petak bio je za one najranjivije, invalide, nemoćne, starije... i sve obitelji koje ovise o učinkovitosti i pravednosti ovog sustava", kazala je Ban pa komentirala gdje bi se "smjestila":
"Smatram da je novi ministar Alen Ružić kvalitetan i nemojmo zaboraviti da se radi o jednom od najzahtjevnijih resora, koji ima ozbiljne probleme."
Zašto onda potpora HDZ-u, koji te probleme nije riješio deset godina?
"Smatrala sam da treba dati priliku ministru da pokaže što može riješiti, da isporuči konkretne rezultate, a prvenstveno sam se vodila onom mišlju da treba riješiti probleme s inkluzivnim dodatkom."
Inzistira da je nezavisna zastupnica iako se priklonila vladajućima kad je bilo najpotrebnije - kod glasanja za proračun i novog ministra.
"Nezavisna sam zastupnica. Podržala sam proračun jer su se u njemu našli meni bitni projekti, za moje Međimurje. Ta suradnja nema političkih etiketa ili stranačkih boja."
Ipak, ušla je u Sabor na listi SDP-a i sad glasa za HDZ-ove prijedloge.
"Podržat ću sve što ide u korist naših građana. Pričamo o inkluzivnom dodatku i problemima mjesecima, a moj glas je bio glas za odgovornost. Podržala sam ministra koji bi ubrzao ta rješenja."
Ne smatra da je izdala birače.
"Očekuju li oni da glasamo po stranačkoj pripadnosti? Moje djelovanje u Saboru je izričiti bitno meni da isporučim konkretne rezultate, ne samo za Međimurje i sjever Hrvatske nego ono što je građanima u fokusu. Mjesecima slušamo prepucavanja..."
"Građani vide konkretne rezultate"
No, kako ističe Božić, prepucavanja potiču vladajući.
"Osuđujem ono što je učinio Josip Dabro, ali osuđujem i svaki totalitarizam."
Biste li ušli u Sabor da ste biračima prije izbora rekli da ćete ponekad glasati i za ono što predlaže HDZ?
"Ne znam što bi bilo kad bi bilo, znam koji je moj politički cilj."
No, ne može se izbrisati činjenica da je na izbor izašla kad SDP-ovka, ali ne smatra da je iznevjerila birače.
"Mislim da kad građani vide konkretne rezultate, to im je najbitnije. Dosta im je ideoloških podjela, mržnje i histerije, s kojeg god strane to dolazilo. Ne pokušavam se dopasti javnosti i ne znam po čemu sam ikoga prevarila. Vjerujem da će mi ovo utjecati na popularnost, ali bitno mi je isporučiti rezultate. Zato sam nezavisna zastupnica i stojim kod toga. Plaću primam za rezultate. Zaboravimo na stranačke boje."
"Treba dati priliku novom ministru"
Tvrdi da nikad nije kritizirala i osuđivala, čak ni u slučaju neisplate inkluzivnog dodatka.
"Da li bi bilo odgovorno od nas da se nije izglasao ministar pa da smo otišli na prijevremene izbore? Je li odgovorno zaustaviti sve i građani neka pričekaju? Treba dati priliku novom ministru. On je rekao da želi riješiti probleme i to mi je najbitnije. Građanima je dosta prepucavanja i podjela."
Smatrate li da premijer Andrej Plenković može smiriti to i riješiti situaciju?
"Smatram da će mudro riješiti ovu političku situaciju. Moramo vratit dijalog u politički centar i početi se baviti stvarnim problemima građana."
Bivši kolega Ranko Ostojić naziva je žetončićem.
"Poštujem ga, kao i sve bivše kolege iz SDP-a. Demokratska smo država i svi imaju pravo reći što žele."
Prozvala ju je i bivša premijerka Jadranka Kosor, koja ju je nazvala prevrtačom te na taj način aludirala da održava većinu.
"Ne održavam većinu, bila sam 77. ruka."
Da niste bili 77. ruka, što onda?
"Mislim da je većina stabilna, neovisno o tome."
Ako većina bude ovisila o vama?
"Uvijek ću podržati ono što smatram da je dobro. Imamo isti cilj, staviti fokus na stvarne probleme građana. Zaista smatram da u ovom trenutku nema nikakve političke krize."
Postoji li mogućnost da postanete dio vladajuće većine?
"Fokus mi je na sadržaju i podržat ću sve što ide u korist građanima", u više navrata odbila je Ban odgovoriti na konkretno i direktno pitanje koje je Nataša Božić opetovano postavljala.
Odbila je odgovoriti i na pitanja o preslagivanju Vlade.
"Kao što sam rekla, vjerujem da će se napraviti ono što je mudro. Dosta je više podjela i tko kakvu glazbu sluša. Nismo više u srednjoj školi."
Vi puno slušate Andreja Plenkovića?
"Ne slušam što on govori, govorim što mislim. Građanima je dosta. Odgovorni su i saborski zastupnici. Moramo smiriti tenzije i ne obilježavati ljude po tome što slušaju. Nije Andrej Plenković kriv za ono što Josip Dabro pjeva. Svaki pojedinac je odgovoran za sebe i mora snositi posljedice. Nikome ne vidimo na licu što će napraviti danas, sutra ili za mjesec dana."
Dabro je 76. ruka i zato ste vi bitni. Ima li Plenković vašu ruku koja bi zamijenila Dabrinu?
"Postoji nekoliko umjerenih političkih opcija koje se slažu da bi vratile politički narativ u centar, a ne da podrže većinu, tako da polučimo konkretne rezultate za građane. Ima nas više koji bismo bili spremni na to, u prvom redu začetnik te ideje "okupljanja", međimurski župan Matija Posavec."
Prijevremeni izbori?
"Nikome ne trebaju, Hrvatska treba smirenost, razboritost i suradnju oko ključnih pitanja", zaključila je Boška Ban.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare