Milanović: Bez ljudi nema Hrvatske vojske

"Ratovanje je grozna i skupa stvar, a vojna oprema je skupa. Ovi strojevi iza vas - koji bez vas ne znače ništa, a s vama puno i jako puno - ti strojevi su danas puno ili barem dvostruko skuplji nego što su bili prije početka zadnjih ratova u Ukrajini nakon ruske agresije“, rekao je predsjednik Milanović dodavši da su takvi ratovi jer u njima uvijek „netko krvari, a netko se bogati“. „U tom ozračju, u tom svijetu u kojem živimo, hrvatska izvršna vlast, Vlada, Sabor, trebaju osigurati redovnu i pametnu, ekonomičnu i racionalnu opskrbu onim što treba, onim što trebamo kupovati jer ne proizvodimo i onim što možemo proizvesti da nas drugi ne bi cijedili. To je skupo, ali važno, bez streljiva nema panzerhaubitze, bez tisuća i tisuća topničkih granata, ta cijela priča gubi smisao. To je zadatak koji stoji pred Vladom i on uopće nije lak čak i kada ima novaca“, istaknuo je predsjednik.