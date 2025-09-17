Milanović: Bez ljudi nema Hrvatske vojske

"Bez ljudi nema Hrvatske vojske. Bez Hrvatske vojske ne bi bilo moderne hrvatske države", poručio je danas predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović nakon što je pratio završnu združenu vojnu vježbu 'Borbena moć 25'. na Vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ kod Slunja.
"Ponovit ću još jednom – temeljni je zadatak Hrvatske vojske obrana domovine. Vi ste danas pokazali kako bi se to, ne dao Bog, radilo u stvarnim okolnostima kada skupina od skoro tisuću naoružanih vojnika s oklopom i ostalom potporom napada neprijatelja koji je utvrđen i uslijed čega uvijek dolazi do ljudskih gubitaka“, dodao je predsjednik Milanović.
"Ratovanje je grozna i skupa stvar, a vojna oprema je skupa. Ovi strojevi iza vas - koji bez vas ne znače ništa, a s vama puno i jako puno - ti strojevi su danas puno ili barem dvostruko skuplji nego što su bili prije početka zadnjih ratova u Ukrajini nakon ruske agresije“, rekao je predsjednik Milanović dodavši da su takvi ratovi jer u njima uvijek „netko krvari, a netko se bogati“. „U tom ozračju, u tom svijetu u kojem živimo, hrvatska izvršna vlast, Vlada, Sabor, trebaju osigurati redovnu i pametnu, ekonomičnu i racionalnu opskrbu onim što treba, onim što trebamo kupovati jer ne proizvodimo i onim što možemo proizvesti da nas drugi ne bi cijedili. To je skupo, ali važno, bez streljiva nema panzerhaubitze, bez tisuća i tisuća topničkih granata, ta cijela priča gubi smisao. To je zadatak koji stoji pred Vladom i on uopće nije lak čak i kada ima novaca“, istaknuo je predsjednik.
Čestitajući hrvatskim vojnicima na uzorno i vrhunski izvedenoj vježbi predsjednik Milanović je rekao: "Nama i meni ovo je izgledalo besprijekorno, a ono što nije bilo besprijekorno, a u ovako kompleksnim stvarima toga mora biti, to znate vi, to znaju zapovjednici i radi toga se ovakve vježbe i održavaju - da bismo znali što možemo i što možemo još bolje, a što treba popraviti“, rekao je predsjednik Milanović i zaključio: „Vaš glavni zadatak je obrana domovine. Obrana domovine - simbolički ste to danas pokazali u srcu Hrvatske, kraj povijesnog Slunja, na najvećem hrvatskom vojnom poligonu“.
Uz predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske vojnu vježbu 'Borbena moć 25' pratili su te na uspjehu hrvatskim vojnicima čestitali su potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid.
Združena vojna vježba 'Borbena moć 25' predstavlja završnu fazu obuke s kojom se potvrđuje sposobnost Oružanih snaga Republike Hrvatske za provedbu združenih operacija u kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i cyber domeni. U većini svojih aktivnosti vježba se provodi na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj i pomorskom vojnom poligonu „Žirje“, a u njoj sudjeluju Hrvatska kopnena vojska, Hrvatska ratna mornarica, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Zapovjedništvo specijalnih snaga i Obavještajna pukovnija.
Vježba obuhvaća procedure operativnog razvoja uz poduzimanje svih mjera zaštite snaga, provjeru taktičkih sposobnosti, pri čemu su tijekom vježbe prikazane borbene sposobnosti novih borbenih sustava. Prikazan je manevar ojačane mehanizirane bojne u napadu u kojoj su u snagama manevra sudjelovale snage pješaštva i oklopne snage dok su u snagama borbene potpore sudjelovale snage topništva i zrakoplovstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare