VIRALAN VIDEO
VIDEO / Unajmili kuću preko Airbnba: Dočekao ih prizor koji ih je ostavio bez riječi
U kući koju su unajmili preko Airbnb-a otkrili su nešto neobično i postali hit na internetu.
Bračni par iz Colorada svojim je iskustvom u unajmljenoj kući izazvao pravu pomutnju na društvenim mrežama. Tijekom boravka u Airbnb smještaju u Cañon Cityju naišli su na neočekivane i tajanstvene prostore, koji su mnoge podsjetili na prizore iz horor filmova.
Od rođendanskog izleta do tajanstvenog otkrića
Connor Moynihan i njegova supruga Jess željeli su proslaviti njezin rođendan planinarenjem i odmorom u kući koju su pronašli na Airbnb-u. Objekt je izgledao idealno: puno soba, dovoljno kreveta za prijatelje i čak masažna kada. No, već prvi dojmovi nagovijestili su da kuća skriva više nego što je pisalo u opisu.
"Dok smo se šetali uokolo, s ulice smo vidjeli prozore na trećem katu. Unutra, međutim, nismo nigdje pronašli stepenice koje bi tamo vodile,“ rekao je Moynihan za Newsweek.
Tajni prolazi
Bračni par odlučio je detaljnije razgledati kuću. Ubrzo su u kupaonici naišli na otvor koji je vodio u ranije nevidljivi kat. Prostor je imao prozore, vodovod i čak bojler, ali je više nalikovao na napušteni tavan nego na stambeni dio.
Iznenađenjima tu nije bio kraj. U kuhinji su primijetili još jedan neobičan prolaz. Vodio je u podrum, gdje su naišli na više prostorija i zatvorena vrata s natpisom „ne otvarati“.
"Podrum je djelovao pomalo jezivo, ali nismo naišli ni na što opasno,“ objasnili su.
Rasprava na internetu
Snimka koju je Moynihan objavio na TikToku premašila je 4,8 milijuna pregleda i izazvala burnu raspravu. Neki korisnici bili su oduševljeni tajanstvenom arhitekturom, dok su drugi izrazili nelagodu pri samoj pomisli da bi spavali u kući s tolikim skrivenim prostorima.
@connormoynihan4
We just found a secret door in our airbnb. Should we go down? #secretdoor #hiddendoor #hiddenroom #creepyhouse #creepyairbnb #hiddenpassage♬ moments - Teesa
Newsweek se obratio Airbnb-u, a glasnogovornik je odgovorio da domaćini imaju mogućnost odrediti koji su prostori zabranjeni za goste. Do sada nisu primili nikakve službene pritužbe vezane uz spomenuti smještaj.
