VIDEO / Unajmili kuću preko Airbnba: Dočekao ih prizor koji ih je ostavio bez riječi

Connor Moynihan i njegova supruga Jess željeli su proslaviti njezin rođendan planinarenjem i odmorom u kući koju su pronašli na Airbnb-u. Objekt je izgledao idealno: puno soba, dovoljno kreveta za prijatelje i čak masažna kada. No, već prvi dojmovi nagovijestili su da kuća skriva više nego što je pisalo u opisu.