Damir Habijan

Habijan: Milanović je dao 23 imena za veleposlanike, 8 ih nema veze s diplomacijom

Hina
10. ruj. 2025. 17:34
Damir Habijan
Patrik Macek / PIXSELL

Ni hrvatski premijer ni vlada, kao niti MVEP ne opstruiraju izbor veleposlanika i diplomata, rekao je u srijedu ministar pravosuđa Damir Habijan, komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića da kaos u imenovanju odgovara jedino premijeru Andreju Plenkoviću.

Ministar je nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima komentirao izjavu predsjednika Milanovića ranije u srijedu da kaos u imenovanju hrvatskih veleposlanika i generalnih konzula odgovara jedino premijeru Plenkoviću koji tako zadržava "razinu kontrole" koju bi nakon njihovog dogovora izgubio.

"Da ne dođe do zamjene teza, da bude vrlo jasno: ovaj prijedlog osoba za mjesta u diplomaciji došao je iz Ministarstva vanjskih poslova. Nije ni vlada ni Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ni premijer netko tko je opstruirao ovaj izbor", rekao je Habijan.

Predsjednik Milanović ocijenio je "sramotnim" što postoji čak 90 veleposlanika i generalnih konzula koje je potrebno imenovati i dodao da će ured predsjednika predložiti četvrtinu od tih ljudi.  

"Ima tu ljudi koji nikad po meni ne bi smjeli postati ambasadori, ima ljudi koji ne bi smjeli raditi u službi", rekao je Milanović misleći na neke među 90 osoba koje mu je predložio MVEP.

Naglasio da neka od imena koja je ranije predložio Milanović nemaju doticaja s diplomacijom

Habijan je podsjetio da je MVEP predložio predsjedniku Milanoviću 90 osoba primjerenih za imenovanja jer su mlađe od 65 godina i imaju iskustvo na diplomatskim pozicijama.

Potvrdio je da je predsjednik dostavio 23 imena, ali i naglasio da  "među njima, 8 ih uopće nije nikada bilo u sustavu, nisu imali doticaja s diplomacijom.“

Podsjetio je također da je 2020. postojao redovni izbor novih diplomata kada je "predsjednik Milanović predlagao podjelu 50:50 što pravno gledajući u diplomaciji ne postoji."

Ministar pravosuđa ipak se nada da će se Pantovčak i MVEP dogovoriti jer se "razgovori nastavljaju, očekujemo da će se u interesu hrvatske vanjske politike i diplomacije dogovor postići."

