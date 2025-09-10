Habijan: Milanović je dao 23 imena za veleposlanike, 8 ih nema veze s diplomacijom

Ni hrvatski premijer ni vlada, kao niti MVEP ne opstruiraju izbor veleposlanika i diplomata, rekao je u srijedu ministar pravosuđa Damir Habijan, komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića da kaos u imenovanju odgovara jedino premijeru Andreju Plenkoviću.
Ministar je nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima komentirao izjavu predsjednika Milanovića ranije u srijedu da kaos u imenovanju hrvatskih veleposlanika i generalnih konzula odgovara jedino premijeru Plenkoviću koji tako zadržava "razinu kontrole" koju bi nakon njihovog dogovora izgubio.
"Da ne dođe do zamjene teza, da bude vrlo jasno: ovaj prijedlog osoba za mjesta u diplomaciji došao je iz Ministarstva vanjskih poslova. Nije ni vlada ni Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ni premijer netko tko je opstruirao ovaj izbor", rekao je Habijan.
Predsjednik Milanović ocijenio je "sramotnim" što postoji čak 90 veleposlanika i generalnih konzula koje je potrebno imenovati i dodao da će ured predsjednika predložiti četvrtinu od tih ljudi.
"Ima tu ljudi koji nikad po meni ne bi smjeli postati ambasadori, ima ljudi koji ne bi smjeli raditi u službi", rekao je Milanović misleći na neke među 90 osoba koje mu je predložio MVEP.
Naglasio da neka od imena koja je ranije predložio Milanović nemaju doticaja s diplomacijom
Habijan je podsjetio da je MVEP predložio predsjedniku Milanoviću 90 osoba primjerenih za imenovanja jer su mlađe od 65 godina i imaju iskustvo na diplomatskim pozicijama.
Potvrdio je da je predsjednik dostavio 23 imena, ali i naglasio da "među njima, 8 ih uopće nije nikada bilo u sustavu, nisu imali doticaja s diplomacijom.“
Podsjetio je također da je 2020. postojao redovni izbor novih diplomata kada je "predsjednik Milanović predlagao podjelu 50:50 što pravno gledajući u diplomaciji ne postoji."
Ministar pravosuđa ipak se nada da će se Pantovčak i MVEP dogovoriti jer se "razgovori nastavljaju, očekujemo da će se u interesu hrvatske vanjske politike i diplomacije dogovor postići."
