Milanović: Ljudi koji su na čelnim pozicijama, posebno u Europi, rade jako loš posao

„Nažalost, stvari baš i ne funkcioniraju onako kako su trebale funkcionirati. Tu ne mislim na privremene i povremene plasmane novca koji dolaze u Hrvatsku za, uglavnom, neproduktivne projekte i stvari koje Hrvatsku neće učiniti tehnološkom silom i neće učiniti bogatijom državom. Ali, bolje da i toga ima jer kada stane, imat ćemo nove ozbiljne izazove. Hrvatska danas mora biti lojalna savezima u kojima je članica i mora poštivati obveze koje je preuzela, ali isto tako nikada ne smije dopustiti da nas se uvuče u kombinacije i avanture koje nismo krojili jer to nije solidarnost. To od nas nitko ne može tražiti i neće dobiti, što se mene tiče“.