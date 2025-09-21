Milanović: Hrvatska neće biti marioneta

„Hrvatska je u Europskoj uniji i NATO-u, to je lijepa stvar, ali nas ne smije dovesti u zabludu da na trenutak skrenemo pogled s onoga što je naš stvarni interes. Svatko tko govori drukčije i fantazira o nekakvoj centraliziranoj Europi, taj ne govori dobro i ne govori istinu. Europa nije država i u takvoj državi, ja kao Hrvat, ne želim živjeti“, rekao je Milanović okupljenim članovima hrvatske zajednice, priopćeno je iz njegova ureda.