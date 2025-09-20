Milanović putuje u SAD: Govorit će u UN-u, posjetiti vojnu bazu...

Boravak u SAD-u predsjednik Milanović će iskoristiti i za susrete s Hrvatima u Minnesoti i New Yorku, gdje će, odmah po dolasku u New York u nedjelju predsjednik posjetiti Župnu crkvu svetih Ćirila i Metoda i hrvatski centar u New Yorku. Susret s Hrvatima koji žive u Minnesoti planiran je za petak u Hrvatskom domu.