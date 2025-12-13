oslobođenje dalmacije
Milanović na spomeniku žrtvama El Shatta: „To je intimna dalmatinska stvar, epopeja. Bilo je to vrijeme zla i smrti"
Predsjednik RH Zoran Milanović sudjelovao je u subotu na otoku Drvenik Veli na svečanosti otkrivanja obnovljenog spomenika žrtvama El Shatta „Majka Domovina“, u povodu 80. obljetnice povratka hrvatskih ratnih izbjeglica iz El Shatta i 81. obljetnice oslobođenja Dalmacije.
Odlazak tisuće hrvatskih civila
„Priča o El Shattu je duboko intimna dalmatinska stvar, epopeja o kojoj se u to vrijeme izvan Dalmacije znalo malo," istaknuo je Milanović u svom govoru.
Dodao je kako je "ta priča posebna, dalmatinska i tom vremenu, koje zna za jako malo lijepih priča i još manje onih sa sretnim završetkom" - u vrijeme Drugog svjetskog ratu - ova je priča imala donekle sretan kraj, rekao je.
"Od početka je bila vođena na organiziran i pametan način, znalo se gdje se ide, znalo se da tamo nije kaos i teror. I nakon dvije godine ljudi su se uglavnom vratili svojim kućama u Hrvatsku, u našu Dalmaciju“, rekao je predsjednik Milanović na svečanost
Da je odluka o odlasku tisuća hrvatskih civila u zbjeg bila ispravna odluka, dodao je, pokazali su događaji koji su slijedili i koji ukazuju što bi narod zadesilo da su ostali.
„Narod u Dalmaciji je prošao svašta s Talijanima, a dolazak nacista je slutio na veliko zlo“, nastavio je Milanović, i podsjetio kako su nacisti nedugo nakon toga likvidirali u samo dva dana preko 1500 civila iz podnožja Kamešnice.
„Bilo je to vrijeme zla i smrti, vrijeme u koje su donošene pametne odluke. Zato to nije samo priča o emocijama i dobroj organizaciji već ostaje kao ep, duboko intimna dalmatinska priča“, dodao je predsjednik Milanović.
I u Egiptu posjetio "Mater Dalmatinku"
Podsjetio je kako je i osobno, kao predsjednik države, tijekom svog službenog posjeta Egiptu otišao u El Shatt i posjetio spomenik koji tamo stoji, a kojega je on nazvao „Mater Dalmatinka“ kako se taj spomenik naziva u Dalmaciji.
Uoči svečanosti otkrivanja obnovljenog spomenika žrtvama El Shatta „Majka Domovina“ položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na preminule pripadnike zbjega.
Uz predsjednika Milanovića pri polaganju vijenca bili su predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić, savjetnica predsjednika RH za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić i savjetnik predsjednika za odnose s lokalnom i regionalnom samoupravom Nikša Peronja.
Vijence su položile i udruge antifašista te izaslanstva lokalnih vlasti. Predstavnici lokalnih vlasti su u svojim obraćanjima isticali kako je u nemogućim uvjetima u El Shattu organiziran život, pohađanje nastave za djecu te izdavanje novina.
900 imena otisnutih na spomen-ploči u Drveniku Velom
Spomenik žrtvama Ell Shatta u Drveniku Velom jedini je spomenik u Hrvatskoj tim žrtvam čijih je oko 900 imena utisnuto u kamenu spomen ploču Drveniku Velom. Na svečanosti se čulo kako je planirana i izgradnja Spomen sobe u Drveniku Velom u spomen na žrtve iz Damacije u El Shattu.
El Shatt je kompleks izbjegličkih logora u pustinji na poluotoku Sinaju u Egiptu u kojem je od veljače 1944. do ožujka 1946. boravilo evakuirano hrvatsko stanovništvo iz Dalmacije. U zbjegu je bilo više od trideset tisuća ljudi.
Svečanost u Drveniku Velom organizirao je Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare