Miroslav Šeparović odradio posljednji dan pa otkrio što misli o Milanoviću, Turudiću i "Za dom spremni"

"Što se tiče pozdrava, Ustavni sud je rekao svoje - da je to ustaški pozdrav NDH te da je kao takav protuustavan. Međutim, Miroslav Šeparović tome ne bi pridavao baš tako veliko značenje kao što se pridaje. Preporuke Vijeća su mi prihvatljive. Činjenica je da se ta pjesma izvodi 30 godina, da je bila budnica i da su ti dečki, koji su se borili, registrirani s tim znakom. To im ne daje za pravo da se šetaju Zagrebom u crnim uniformama, dižu ruke u zrak i viču "Za dom spremni", međutim, na tim komemoracijama je dobro da se to zakloni."