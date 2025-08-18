Oglas

"Ta teza je laž"

Plenković: Milanović stalno izmišlja tezu da netko šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu

author
Hina
|
18. kol. 2025. 20:36
29.07.2025., Zagreb - Generalna proba svečanog vojnog mimohoda
Goran Stanzl/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković rekao u ponedjeljak da predsjednik Zoran Milanović širi laži tvrdeći da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu.

Zoran Milanović je ranije u ponedjeljak na Facebooku objavio da hrvatska vlada nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. 

Šef države je to rekao nakon što je Andrej Plenković u nedjelju sudjelovao na videokonferenciji čelnika tzv. Koalicije voljnih, saveznika Kijeva koji razmatraju slanje vojnika u Ukrajinu ako se postigne mirovni sporazum s Rusijom.

„Milanović već godinu dana stalno izmišlja tezu o tome da netko šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu. Ova teza o tome da netko zagovara da hrvatski vojnik ide u Ukrajinu je laž“, rekao je Plenković novinarima u Mostaru.

Vlada niti bilo druga institucija u Hrvatskoj nije donijela odluku o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu, istaknuo je premijer.

Dodao je kako je za Hrvatsku "dobro i korisno" da je dio koalicije koja okuplja EU, NATO, većinu velikih europskih zemalja i neke neeuropske zemlje poput Kanade.

Videokonferencija čelnika "Koalicije voljnih" održana je dva dana nakon sastanka Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci i uoči sastanka europskih čelnika s američkim predsjednikom u ponedjeljak u Washingtonu.

Andrej Plenkoivć Zoran Milanović rat u Ukrajini

