Milanović o slučajevima trovanja: “Zaribali su. Mi to u Uredu ne trošimo”

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu odakle se obratio javnosti.

Milanović se osvrnuo na slučaj trovanja gaziranim sokovima. “Tamo gdje je to punjeno su zakazali, navodno n Austriji. Takve stvari se rijetko događaju. Ne znam kada su institucije obavijestile građanstvo, ali čim imaš takvu informaciju moraš odmah uzbunit javnost jer to je opasno po život, to je grozna stvar”, rekao je.

“Mislim da nitko neće piti tu vodu, to im je pokora i platit će neku kaznu. Zaribali su, i to zvuči jako blago onome tko je nastradao. Mi to u Uredu ne trošimo”, dodao je.

“Postoje neki brendovi koji brutalno istiskuju druge iz lokala, u smislu ako ćeš imati tu vodu, ne možeš imati drugu. Iz tog razloga se okrećem ovim manjim brendovima”, otkrio je predsjednik.

O slučajevima današnjih uhićenja kaže da sve ovisi o nama i našoj zemlji i našim organima. “Jadan si ako ti se tu mora uvaljivati OLAF, ali i oni radi sve da se afirmiraju. Bitna je i kultura ljudi, što je dopušteno ponašanje, što ne. To se skoro doma uči. Ako je ovo istina s Geodetskog fakulteta onda je to sramota, kao i slučaj iz Zadra gdje je nekome oprošteno 200.000 eura. To je očito i to će biti otkriveno prije ili kasnije. Čudim se ljudima koji imaju takav afinitet”, rekao je.

Osvrnuo se i na Agrokor. “Cijela priča izgleda groteskno. Imate rusku banku koja gleda gdje bi plasirala novac, tu se nalazi neki utopljenik, Agrokor. I ide Rusima i oni to zaračunaju domaćinski, no da su znali ne bi u to nikada ulazili. Krivo su procijenili bonitet i snagu firme i firma klekne i sada se spašava novac. Hrvatska vlast se tu ponaša kao da radi za ruse, kao neki neutralni broker, umjesto da se postavi malo sebičnije”, naveo je.

“Cijela priča je nastala kao želja da se na površini ispoštuju neka prava prema Sberbanci, ali u okviru toga su isplaćene enormne svote za usluge koje su izmišljene. I netko je tu imao koristi. Danas govoriti o tome tko je kriv zašto je sud angažirao nesposobnog vještaka je lanjski snijeg. O tome smo govorili prvog dana, da je to svinjarija prvog reda, i netko bi za to kazneno i pravno trebao odgovarati, dodao je.

Na pitanje je li to glavna državna odvjetnica predsjednik odgovara: “Da , naravno, pa neće valjda seoska udruga Ljubanovac iz Vlaka u snijegu”.

