Milanović prije dva mjeseca dao suglasnost Staničiću za mađarski orden
Predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić ima važeću suglasnost Predsjednika Republike Zorana Milanovića za primitak odlikovanja Mađarske.
N1 u posjedu je dokumenta suglasnosti koji je datiran s 12. kolovoza, što znači da je procedura za odlikovanje Frane Staničića - tada suca Ustavnog suda - započela puno ranije nego što je on postao predsjednik Ustavnog suda.
U suglasnosti predsjednika Milanovića stoji kako se ona izdaje temeljem Ustava i Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, te sukladno Pravilniku o odlikovanjima i priznanjima.
Sam predsjednik Ustavnog suda Staničić objasnio je za N1 kako mu je odlikovanje formalno dodijeljeno prije nego li je postao predsjednik Ustavnog suda, dok se čin svečanog uručenja upriličuje naknadno.
Podsjetimo, dio pravnih stručnjaka smatra kako je primanje ovog odlikovanja s pozicije Predsjednika Ustavnog suda sporno jer Mađarska godinama ignorira zahtjev hrvatskog pravosuđa za izručenjem Zsolta Hernadija, a odvjetnik Ante Nobilo za N1 je ranije danas izjavio kako drži da bi se Staničić sada morao izuzimati iz svih odluka Ustavnog suda koje bi bile povezane s interesima mađarske države.
