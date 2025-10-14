Milanović prije dva mjeseca dao suglasnost Staničiću za mađarski orden

Podsjetimo, dio pravnih stručnjaka smatra kako je primanje ovog odlikovanja s pozicije Predsjednika Ustavnog suda sporno jer Mađarska godinama ignorira zahtjev hrvatskog pravosuđa za izručenjem Zsolta Hernadija, a odvjetnik Ante Nobilo za N1 je ranije danas izjavio kako drži da bi se Staničić sada morao izuzimati iz svih odluka Ustavnog suda koje bi bile povezane s interesima mađarske države.